Carnaval 2026: llega el Jueves de Compadres al Mercado 6 de Agosto
El Carnaval 2026 arranca con el tradicional festejo del Jueves de Compadres, una propuesta impulsada por la Municipalidad que invita a la comunidad a reencontrarse con las costumbres y la alegría propias de esta época del año.
La cita es este jueves, a partir de las 11 horas, en el Mercado Central “6 de Agosto”, ubicado en la intersección de las calles Alvear y Balcarce. La actividad cuenta con entrada libre y gratuita y está pensada para el disfrute de toda la familia jujeña, en un ambiente de encuentro, música y tradición.
Sabores regionales y música en vivo
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de comidas regionales, entre ellas picante de pollo, picante de lengua, empanadas, tamales y humitas, que forman parte del patrimonio gastronómico local. La propuesta se completa con espectáculos musicales en vivo que acompañarán el clima festivo del evento.
Tradición, danza y carnaval
El Jueves de Compadres contará además con presentaciones de danza folklórica, la presencia de los tradicionales diablos de carnaval, coplas y expresiones culturales típicas que reflejan la identidad jujeña. Estas manifestaciones refuerzan el espíritu del carnaval como una celebración popular cargada de simbolismo y alegría.
Recomendaciones para el público
Desde la administración del Mercado Municipal informaron que no está permitido el ingreso con bebidas al predio. La organización busca garantizar un evento ordenado y seguro, promoviendo el disfrute responsable de esta tradicional celebración.