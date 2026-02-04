miércoles 04 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de febrero de 2026 - 09:06
Capital.

Carnaval 2026: llega el Jueves de Compadres al Mercado 6 de Agosto

El Carnaval 2026 comienza con el tradicional Jueves de Compadres que en este caso se puede festejar en el Mercado 6 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Carnaval 2026: llega el Jueves de Compadres al Mercado 6 de Agosto

Carnaval 2026: llega el Jueves de Compadres al Mercado 6 de Agosto

El Carnaval 2026 arranca con el tradicional festejo del Jueves de Compadres, una propuesta impulsada por la Municipalidad que invita a la comunidad a reencontrarse con las costumbres y la alegría propias de esta época del año.

Lee además
Carnaval en Jujuy.
Atención.

Qué días no se trabaja por Carnaval 2026 en Jujuy: feriados y asuetos
Aguas termales en Jujuy.
Escapadas.

La joya escondida de Jujuy para desconectar en Carnaval 2026

Jueves de compadres
Jueves de compadres

Jueves de compadres

Convocatoria abierta a toda la comunidad

La cita es este jueves, a partir de las 11 horas, en el Mercado Central “6 de Agosto”, ubicado en la intersección de las calles Alvear y Balcarce. La actividad cuenta con entrada libre y gratuita y está pensada para el disfrute de toda la familia jujeña, en un ambiente de encuentro, música y tradición.

Sabores regionales y música en vivo

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de comidas regionales, entre ellas picante de pollo, picante de lengua, empanadas, tamales y humitas, que forman parte del patrimonio gastronómico local. La propuesta se completa con espectáculos musicales en vivo que acompañarán el clima festivo del evento.

Tradición, danza y carnaval

El Jueves de Compadres contará además con presentaciones de danza folklórica, la presencia de los tradicionales diablos de carnaval, coplas y expresiones culturales típicas que reflejan la identidad jujeña. Estas manifestaciones refuerzan el espíritu del carnaval como una celebración popular cargada de simbolismo y alegría.

Recomendaciones para el público

Desde la administración del Mercado Municipal informaron que no está permitido el ingreso con bebidas al predio. La organización busca garantizar un evento ordenado y seguro, promoviendo el disfrute responsable de esta tradicional celebración.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué días no se trabaja por Carnaval 2026 en Jujuy: feriados y asuetos

La joya escondida de Jujuy para desconectar en Carnaval 2026

De Tilcara al Mundial 2026: crecieron entre carnaval y fútbol y ahora viajan vendiendo empanadas

Carnaval 2026: hoy se celebra el Jueves de Padrinos

Falta muy poco: cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

Lo que se lee ahora
Prevención en Carnaval. video
Cuidado.

Carnaval 2026: cómo cuidar los ojos y evitar lesiones durante los festejos

Por  Federico Franco

Las más leídas

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades video
Duelo.

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres video
Carnaval.

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto (imagen ilustrativa realizada por Todojujuy con IA)
Policial.

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

El Paso de Jama permanece abierto: hasta qué hora
Ahora.

El Paso de Jama permanece abierto: hasta qué hora

David María Carrillo se jubiló luego de 20 años en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy video
Trabajo.

Se jubiló David María Carrillo en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel