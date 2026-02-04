Carnaval 2026: llega el Jueves de Compadres al Mercado 6 de Agosto

El Carnaval 2026 arranca con el tradicional festejo del Jueves de Compadres, una propuesta impulsada por la Municipalidad que invita a la comunidad a reencontrarse con las costumbres y la alegría propias de esta época del año.

Jueves de compadres Jueves de compadres Convocatoria abierta a toda la comunidad La cita es este jueves, a partir de las 11 horas, en el Mercado Central “6 de Agosto”, ubicado en la intersección de las calles Alvear y Balcarce. La actividad cuenta con entrada libre y gratuita y está pensada para el disfrute de toda la familia jujeña, en un ambiente de encuentro, música y tradición.

Sabores regionales y música en vivo Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de comidas regionales, entre ellas picante de pollo, picante de lengua, empanadas, tamales y humitas, que forman parte del patrimonio gastronómico local. La propuesta se completa con espectáculos musicales en vivo que acompañarán el clima festivo del evento.

Tradición, danza y carnaval El Jueves de Compadres contará además con presentaciones de danza folklórica, la presencia de los tradicionales diablos de carnaval, coplas y expresiones culturales típicas que reflejan la identidad jujeña. Estas manifestaciones refuerzan el espíritu del carnaval como una celebración popular cargada de simbolismo y alegría.

Recomendaciones para el público Desde la administración del Mercado Municipal informaron que no está permitido el ingreso con bebidas al predio. La organización busca garantizar un evento ordenado y seguro, promoviendo el disfrute responsable de esta tradicional celebración.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.