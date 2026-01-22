Carnaval 2026: hoy se celebra el Jueves de Padrinos

La celebración convoca a padrinos y madrinas que se reúnen para honrar este vínculo especial con encuentros donde no faltan las comidas típicas, las bebidas, la música y el baile. Es un día atravesado por la alegría y el espíritu comunitario que caracteriza al Carnaval jujeño.
El sentido de esta jornada es renovar el compromiso entre padrinos, madrinas y ahijados. Durante el día se organizan reuniones familiares y comunitarias donde se comparten platos tradicionales como picante de pollo, sopa de maní, entre otras preparaciones típicas. También son habituales los brindis y las presentaciones simbólicas de los padrinos, que suelen ofrecer bebidas, comidas, vasos u otros elementos para el festejo.
Las celebraciones culminan, en muchos casos, con bailes populares acompañados por música tradicional, comparsas y el colorido característico del Carnaval.
El momento central del carnaval jujeño es el "desentierro", que ocurre el sábado . En este ritual ancestral, se desentierra simbólicamente una figura que representa al diablo —símbolo del alma festiva— de un mojón o apacheta (montículo de piedras), acompañado por música, cohetes, alcohol, baile, serpentina y harina. Con esto se da inicio a días de alegría desenfrenada.
Durante el carnaval, las comparsas (grupos organizados por barrios o comunidades) salen a recorrer las calles tocando instrumentos típicos como quenas, erkes, bombos y charangos. Se cantan coplas picarescas o satíricas, muchas veces improvisadas, y se realizan encuentros en casas o salones.
Los colores son parte esencial del festejo: la albahaca en la oreja, la harina, espuma y papel picado inundan el aire. El carnaval no es solo un festejo, es una forma de catarsis colectiva, un momento donde todo está permitido.
Previo al carnaval grande, en Jujuy se celebran los llamados jueves: de compadres, comadres, ahijados, padrinos… Cada uno es una excusa para reunirse, agradecer, brindar y compartir comidas típicas como tamales, empanadas o picante de pollo.
Tras varios días de música, danza y excesos, el carnaval se despide con el entierro del diablo, donde se vuelve a enterrar la figura en el mojón. Se trata de un ritual que simboliza el fin del descontrol y el regreso al orden. La ceremonia se realiza entre lágrimas, agradecimientos y promesas de volver el año próximo.