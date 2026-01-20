Nació entre coplas y carnaval, estudió recitado gauchesco y llegó al podio nacional en Córdoba

El camino artístico de Paola Dionisio empezó temprano. “Yo recité toda la primaria”, recordó en diálogo con TodoJujuy , al contar su participación en el certamen Domingo Zerpa de su ciudad natal. Con el tiempo llegó una pausa, pero no la desconexión con la poesía.

La oportunidad de competir a nivel nacional apareció el año pasado, cuando decidió presentarse al Pre Laborde para integrar la delegación jujeña. Allí comenzó un proceso de preparación que combinó técnica, lectura, investigación y trabajo en equipo.

“Este sueño toma fuerza cuando me presenté en el pre-Laborde para conformar la delegación. Ya venía con la idea de mostrar cómo es el carnaval en mi pueblo” , explicó.

Para competir en Córdoba, Dionisio optó por una estructura libre, tal como autoriza el reglamento nacional. Son siete minutos de recitado con todas las posibilidades abiertas.

Eligió una antología poética centrada en el carnaval, el cerro, la comparsa y las vivencias puneñas, con textos de Domingo Serpa, aportes propios y material trabajado junto a su equipo artístico.

“Decidí poner varios poemas y también cosas mías. Se armó una historia que habla del carnaval y termina invitando a todos a mi tierra”, contó Paola.

La puesta incluyó recitado, caja y música en vivo. “Si no está en el reglamento, podés hacer lo que quieras”, explicó. El acompañamiento estuvo a cargo del músico Antonio “Tony” Chapón —campeón nacional en el rubro solista instrumental— y de la preparadora Daniela Aparicio, además del acompañamiento de su padre, figura clave en toda la formación.

“Me gusta cómo podemos manifestarnos de distintas maneras. Yo siempre voy a sacar pecho por Abra Pampa, por mi Puna y por Jujuy”, sostuvo.

Representar a Jujuy y romper un molde

La competencia reunió a recitadores de 13 provincias. La mayoría eran varones y de más edad, una característica que Dionisio ya había detectado en certámenes anteriores. “Este rubro no es de mujeres, hasta este momento”, dijo entre risas, al recordar la reunión previa donde era la única mujer en un cuarto lleno de recitadores.

Su performance finalmente obtuvo el subcampeonato nacional, un lugar histórico para la delegación jujeña y también para su generación dentro del recitado gauchesco. “Tenía la responsabilidad de llevar a Jujuy a lo más alto. Y se pudo: tenemos podio”, resumió.

El carnaval como identidad y punto de partida

Más allá del premio, Dionisio repite que lo importante era mostrar su territorio. Cuando habla del carnaval de Abra Pampa, lo hace en presente. “Allá el carnaval es más autóctono, más familiar. Respetamos todos los momentos, desde que se desentierra hasta el domingo de corso.”

También destacó la centralidad del jueves de comadres, que definió sin rodeos: “el jueves de comadre determina tu carnaval”. La fidelidad al territorio aparece como núcleo: “Soy muy celosa del carnaval. No me voy a carnaval así nomás”, dijo.

Aunque el Malambo 2026 quedó atrás, Dionisio asegura que no fue una experiencia aislada. “Yo ya decidí que quiero seguir por este camino", sintetizó.