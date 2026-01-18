domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 14:23
¡Felicidades!

La jujeña Paola Dionicio es subcampeona nacional de recitado gauchesco

La joven abrapampeña alcanzó el segundo puesto en la categoría Recitador Gauchesco en el Campeonato Nacional de Malambo Laborde 2026.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Paola Dionicio.

Paola Dionicio.

Paola Dionicio alcanzó un importante logro artístico al consagrarse subcampeona nacional en la categoría Recitador Gauchesco durante el Festival Nacional del Malambo 2026, que se desarrolla en la ciudad de Laborde, provincia de Córdoba. La jujeña se destacó entre representantes de todo el país con una interpretación que reflejó identidad, raíz cultural y fuerza expresiva.

El certamen reúne cada año a exponentes del folclore argentino y se posiciona como uno de los eventos más exigentes del calendario cultural. En ese contexto, la actuación de Dionicio logró captar la atención del jurado y del público presente.

La competencia se llevó adelante en el escenario principal del festival, ante una nutrida concurrencia y con evaluaciones técnicas centradas en la calidad interpretativa y el contenido del recitado.

Paola Dionicio

Paola Dionicio.

Una interpretación que conectó tradición y presente

Durante su presentación, Paola Dionicio interpretó “De la Puna vengo llegando”, obra de Autores Puneños. El recitado propuso un recorrido poético por las costumbres del norte argentino, con eje en el carnaval y las expresiones populares que lo atraviesan.

La puesta en escena se sostuvo en una narrativa clara y emotiva, donde la voz funcionó como vehículo para transmitir paisajes, sonidos y vivencias propias de la región. El texto incluyó referencias al canto acompañado de la caja, instrumento central en las celebraciones tradicionales.

La interpretación mantuvo los códigos del recitado gauchesco y sumó una impronta personal que permitió una conexión directa con el público.

Símbolos culturales en el recitado

En su relato, Dionicio evocó al cerro El Huancar y a la trenzada, prácticas y espacios ligados al carnaval. Estos elementos aportaron identidad al recitado y reforzaron el anclaje territorial de la obra.

El contenido puso en primer plano una festividad que combina música, palabra y encuentro comunitario. El carnaval apareció representado como una manifestación cultural que se renueva cada año y conserva la memoria de generaciones anteriores.

La propuesta se apoyó en una construcción poética que resaltó el valor de las tradiciones y su vigencia en la actualidad.

Paola Dionicio

El Festival Nacional del Malambo y la competencia

El Festival Nacional del Malambo se realiza en Laborde y convoca a delegaciones de todo el país en distintas disciplinas tradicionales. La categoría Recitador Gauchesco reúne a intérpretes que trabajan con textos vinculados a la cultura popular, la historia y la vida rural.

El jurado evalúa aspectos como dicción, expresividad, contenido y presencia escénica. En la edición 2026, la competencia mostró un alto nivel artístico y una fuerte diversidad regional.

El segundo puesto obtenido por Paola Dionicio la ubicó entre las mejores exponentes del recitado gauchesco a nivel nacional en esta edición del festival.

