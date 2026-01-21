De Tilcara al Mundial 2026: crecieron entre carnaval y fútbol y ahora viajan vendiendo empanadas

Un grupo de amigos de Tilcara inició un viaje que los llevará hasta México, Estados Unidos y Canadá, sede del Mundial 2026 . Después de tres años planificando el recorrido, hoy ya están en Brasil y financian la travesía vendiendo empanadas en las playas y haciendo changas. “Lo único que no me hubiese perdonado es no intentarlo”, dijo uno de los jóvenes en diálogo con TodoJujuy a través de una videollamada donde se veía una bandera con la inscripción de su pueblo natal.

Propósitos. El niño jujeño que sueña con ser neurocirujano: tiene 11 años y ya ganó una beca para estudiar en Cuba

Todos nacieron y se criaron en Tilcara. Comparten barrio, comparsa, cancha y escuela, y siempre fantasearon con viajar juntos. La chispa se encendió en diciembre de 2022, cuando Argentina salió campeón del mundo. “Ese día dijimos: si gente se fue en bicicleta a Qatar, ¿por qué nosotros no podemos ir al próximo Mundial?” , relataron.

Lo que empezó como chiste de sobremesa terminó volviéndose objetivo. “De chicos siempre viajábamos, aunque sea cerca. Esto era lo mismo, pero más lejos”, contaron.

El plan no fue inmediato, todo necesitó tiempo, trabajo y logísticas. Según explican, el último año fue clave: “En 2025 todos nos pusimos las pilas. Cada uno con sus laburos, changas o emprendimientos, juntamos lo que se pudo para arrancar”.

Además de ahorrar, se prepararon para trabajar en el trayecto. “Si lo podemos hacer en Tilcara, lo podemos hacer en cualquier lugar del mundo”, resumieron.

Embed - ALEJO REDIN Y AMIGOS VIAJEROS DESDE TILCARA TJ

Empanadas jujeñas en la playa: así financian el viaje

Ya en Brasil, el método de supervivencia es la cocina. Hacen empanadas que trasladan en heladeras portátiles y las venden caminando entre la gente. “Vendemos de carne y de pollo, y siempre va con ají. Si sos jujeño, la empanada va con ají sí o sí”, dijeron entre risas.

La gente se sorprende cuando se enteran de esta travesía. “Muchos conocen Tilcara. Se copan, preguntan y compran. Otros quieren sí o sí probar la empanada argentina”, explicaron.

No es lo único que hacen, también cocinan en casas particulares, hacen tareas domésticas, juntan material audiovisual para redes y ofrecen fotos turísticas. “Lo que se pueda laburar, se labura”, dijeron.

De Tilcara a Florianópolis: la ruta previa al Mundial

El grupo salió a principios de enero de 2026 y ya está instalado en Florianópolis. Desde allí piensan subir hacia el norte pasando por distintos carnavales, incluido Río. “Primero fue el carnaval tilcareño, ahora queremos ver cómo se vive el carnaval desde otro lado”, señalaron.

Luego del carnaval planean seguir subiendo por Latinoamérica hasta llegar a México, donde algunos intentarán tramitar la visa para ingresar a Estados Unidos. “No todos la tenemos, así que México siempre fue el plan A”, aclararon.

Entre risas y emoción, los jóvenes admiten que lo más difícil no fue ahorrar, sino tomar la decisión. “Viajar no es difícil, decidirse es lo difícil”, resumieron. “Nos daba miedo, ansiedad, pero peor era quedarnos con la duda. Lo único que no me hubiese perdonado es no intentarlo”, expresaron con una sonrisa.

“Queremos que otros se animen”

Además de viajar, registran todo en TikTok bajo distintos usuarios —entre ellos @alejoviajero, @joacoviajero y @FabriAlMundial— donde muestran rutas, comidas, gastos y anécdotas. “Así como otros nos motivaron a nosotros, queremos motivar a otros. El mundo está abierto para todos y hay gente buena en todos lados”, dijeron.

El calendario mundialista termina en julio de 2026, pero nada está cerrado para ellos. “Capaz seguimos viajando otros seis meses. Parece un montón, pero cuando estás en ruta el tiempo no alcanza. Siempre falta un país, una ciudad, una experiencia más”, contaron.