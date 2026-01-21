miércoles 21 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de enero de 2026 - 19:11
Sueño.

De Tilcara al Mundial 2026: crecieron entre carnaval y fútbol y ahora viajan vendiendo empanadas

Viajan desde Tilcara rumbo al Mundial 2026. Venden empanadas para financiar el viaje y documentan todo en TikTok. “Lo único que no me perdonaría es no intentarlo”, aseguraron los protagonistas.

Por  Sofía Gutiérrez
Amigos Tilcara Mundial

Un grupo de amigos de Tilcara inició un viaje que los llevará hasta México, Estados Unidos y Canadá, sede del Mundial 2026. Después de tres años planificando el recorrido, hoy ya están en Brasil y financian la travesía vendiendo empanadas en las playas y haciendo changas. “Lo único que no me hubiese perdonado es no intentarlo”, dijo uno de los jóvenes en diálogo con TodoJujuy a través de una videollamada donde se veía una bandera con la inscripción de su pueblo natal.

Lee además
el nino jujeno que suena con ser neurocirujano: tiene 11 anos y ya gano una beca para estudiar en cuba
Propósitos.

El niño jujeño que sueña con ser neurocirujano: tiene 11 años y ya ganó una beca para estudiar en Cuba
Paola Dionicio.
¡Felicidades!

La jujeña Paola Dionicio es subcampeona nacional de recitado gauchesco

image

Un sueño que empezó entre carnaval y fútbol

Todos nacieron y se criaron en Tilcara. Comparten barrio, comparsa, cancha y escuela, y siempre fantasearon con viajar juntos. La chispa se encendió en diciembre de 2022, cuando Argentina salió campeón del mundo. “Ese día dijimos: si gente se fue en bicicleta a Qatar, ¿por qué nosotros no podemos ir al próximo Mundial?”, relataron.

Lo que empezó como chiste de sobremesa terminó volviéndose objetivo. “De chicos siempre viajábamos, aunque sea cerca. Esto era lo mismo, pero más lejos”, contaron.

El plan no fue inmediato, todo necesitó tiempo, trabajo y logísticas. Según explican, el último año fue clave: “En 2025 todos nos pusimos las pilas. Cada uno con sus laburos, changas o emprendimientos, juntamos lo que se pudo para arrancar”.

Además de ahorrar, se prepararon para trabajar en el trayecto. “Si lo podemos hacer en Tilcara, lo podemos hacer en cualquier lugar del mundo”, resumieron.

Embed - ALEJO REDIN Y AMIGOS VIAJEROS DESDE TILCARA TJ

Empanadas jujeñas en la playa: así financian el viaje

Ya en Brasil, el método de supervivencia es la cocina. Hacen empanadas que trasladan en heladeras portátiles y las venden caminando entre la gente. “Vendemos de carne y de pollo, y siempre va con ají. Si sos jujeño, la empanada va con ají sí o sí”, dijeron entre risas.

La gente se sorprende cuando se enteran de esta travesía. “Muchos conocen Tilcara. Se copan, preguntan y compran. Otros quieren sí o sí probar la empanada argentina”, explicaron.

No es lo único que hacen, también cocinan en casas particulares, hacen tareas domésticas, juntan material audiovisual para redes y ofrecen fotos turísticas. “Lo que se pueda laburar, se labura”, dijeron.

De Tilcara a Florianópolis: la ruta previa al Mundial

El grupo salió a principios de enero de 2026 y ya está instalado en Florianópolis. Desde allí piensan subir hacia el norte pasando por distintos carnavales, incluido Río. “Primero fue el carnaval tilcareño, ahora queremos ver cómo se vive el carnaval desde otro lado”, señalaron.

Luego del carnaval planean seguir subiendo por Latinoamérica hasta llegar a México, donde algunos intentarán tramitar la visa para ingresar a Estados Unidos. “No todos la tenemos, así que México siempre fue el plan A”, aclararon.

Entre risas y emoción, los jóvenes admiten que lo más difícil no fue ahorrar, sino tomar la decisión. “Viajar no es difícil, decidirse es lo difícil”, resumieron. “Nos daba miedo, ansiedad, pero peor era quedarnos con la duda. Lo único que no me hubiese perdonado es no intentarlo”, expresaron con una sonrisa.

“Queremos que otros se animen”

Además de viajar, registran todo en TikTok bajo distintos usuarios —entre ellos @alejoviajero, @joacoviajero y @FabriAlMundial— donde muestran rutas, comidas, gastos y anécdotas. “Así como otros nos motivaron a nosotros, queremos motivar a otros. El mundo está abierto para todos y hay gente buena en todos lados”, dijeron.

El calendario mundialista termina en julio de 2026, pero nada está cerrado para ellos. “Capaz seguimos viajando otros seis meses. Parece un montón, pero cuando estás en ruta el tiempo no alcanza. Siempre falta un país, una ciudad, una experiencia más”, contaron.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El niño jujeño que sueña con ser neurocirujano: tiene 11 años y ya ganó una beca para estudiar en Cuba

La jujeña Paola Dionicio es subcampeona nacional de recitado gauchesco

Patatón, el humorista jujeño que transforma la risa en solidaridad en el espacio público

Más contagios de sífilis: "Muchos elementos no están funcionando como corresponde"

¿Cuánto gasta el jujeño para llenar el changuito del súper?

Lo que se lee ahora
Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Por  Federico Franco

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Más de 15 gatos sobreviven por solidaridad de los vecinos. Su dueña los abandonó a su suerte
Solidaridad.

Abandono animal: Se fue y dejó a más de 15 gatos que sobreviven por solidaridad de los vecinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel