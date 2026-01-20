martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 12:08
Historia.

Patatón, el humorista jujeño que transforma la risa en solidaridad en el espacio público

Desde el Parque Xibi Xibi, el humorista lleva su show gratuito a familias y vecinos, con humor, empatía y gestos solidarios que se vuelven virales.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Patatón: humorista jujeño

Pablo Pereyra, conocido como Patatón, es un humorista jujeño que presenta desde 2019 un espectáculo de humor en el Parque Lineal Xibi Xibi, en San Salvador de Jujuy. Allí convoca a familias y transeúntes con un show gratuito, al aire libre y en contacto directo con el público. La propuesta busca recuperar el escenario público y acercar cultura popular.

De vendedor ambulante a artista callejero

Durante más de 30 años, Pereyra trabajó como vendedor ambulante. Esa experiencia marcó su mirada sobre el trabajo en la calle y su vínculo con la gente. El recorrido cotidiano por plazas y veredas le aportó herramientas para medir tiempos, observar reacciones y adaptar el ritmo del show a cada situación.

Esa formación práctica se refleja en escena. Patatón define ese aprendizaje como “la universidad de la calle”, un espacio donde el contacto humano y la intuición ordenan el espectáculo.

El valor del espacio público y la familia

El show se desarrolla en un entorno abierto y accesible. El Parque Xibi Xibi funciona como punto de encuentro para vecinos, turistas y trabajadores. La propuesta convoca a familias completas y promueve la ocupación cultural del espacio público.

El humor, el juego con niños y el diálogo directo sostienen una experiencia cercana. El espectáculo no sigue un guion rígido y se arma junto con la gente, según el ánimo y la participación del momento.

Calle y teatro: dos escenarios, una lógica

Patatón también actúa en salas, donde el espectáculo adopta otra dinámica. En el teatro, el tiempo y la estructura marcan el desarrollo. En la calle, la libertad define el tono. No hay horarios estrictos ni límites formales, y el contenido se adapta al entorno.

Esa flexibilidad permite tocar distintos temas, interactuar con el público y sostener un clima de cercanía que define la identidad del show.

Solidaridad arriba del escenario

La solidaridad ocupa un lugar central en las presentaciones. En uno de los shows del Parque Xibi Xibi, Patatón ayudó a Martín, un vendedor de pochoclos de 65 años, a vender toda su mercadería. El público acompañó con aplausos y compras, y el momento circuló en redes sociales.

El video tuvo amplia difusión y recibió réplicas de medios de otras provincias. El gesto reforzó una práctica habitual del espectáculo: dar visibilidad y apoyo a trabajadores ambulantes que salen a ganarse el día.

Un escenario compartido

En los shows, el escenario se entiende como un espacio colectivo. Artistas callejeros, músicos y raperos participan cuando surge la oportunidad. En una ocasión, Patatón invitó a raperos de Perú a cantar durante el espectáculo para reunir fondos y facilitar su regreso a su país.

La propuesta sostiene que todos son dueños del espacio. El público acompaña y participa de manera activa, con empatía y colaboración.

El anfiteatro y la misma impronta

La presentación en el anfiteatro Las Lavanderas mantuvo el mismo espíritu. El formato cambió, pero el mensaje se sostuvo. Patatón se presenta como un vehículo para promover ayuda y cercanía, y suele invitar al público a colaborar cuando puede.

El humor funciona como puente para generar comunidad y visibilizar realidades cotidianas del trabajo en la calle.

