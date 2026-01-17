Solidaridad en Jujuy: comediante ayuda a un vendedor de pochoclos

Pataton se solidarizo con un vendedor de Jujuy

Durante la presentación de “Patatón” en el Parque Xibi Xibi, en San Salvador de Jujuy un vendedor local de 65 años, Martín, se encontraba ofreciendo pochoclos a los asistentes. Al notar la situación, el comediante se acercó y, en un gesto gracioso y solidario, lo ayudó a vender toda su mercadería.

El público respondió con aplausos y vítores, emocionado por la actitud del artista y el vínculo que generó con Martín.

El video que se viralizó El momento fue capturado por varios espectadores y rápidamente comenzó a circular en Facebook cuando el comediante lo publicó, alcanzando miles de reproducciones. En el clip, se puede ver a “Patatón” interactuando con el vendedor, entregando pochoclos y haciendo bromas, mientras los presentes aplauden y celebran el gesto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patatón (@patatonshow) Un ejemplo de solidaridad y cercanía en Jujuy Este episodio destacó no solo el carácter solidario del humorista, sino también la importancia de apoyar a los trabajadores locales. Para muchos, la interacción simbolizó la unión y empatía que se vive en la provincia.

Martín, emocionado, agradeció al comediante: “No me lo esperaba. Fue un gesto increíble que me hizo sentir parte de la comunidad”. “La solidaridad jujeña vuelve a brillar en redes” Este episodio volvió a demostrar que la gente de Jujuy es muy solidaria y siempre dispuesta a ayudar al prójimo. No es la primera vez que se viralizan gestos de este tipo en la provincia, donde pequeños actos de solidaridad logran conmover a miles y generar sonrisas tanto dentro como fuera de las redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.