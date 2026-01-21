La joya escondida de Jujuy para desconectar en Carnaval 2026

Mientras el Carnaval 2026 promete música, comparsas y festejos en distintos puntos de Jujuy, existe una alternativa pensada para quienes buscan bajar el ritmo sin alejarse del todo de la agenda cultural. Las Termas de Caimancito emergen como una joya poco conocida que combina descanso, naturaleza y aguas terapéuticas, en un entorno distinto al de los circuitos tradicionales.

Ubicadas en el departamento Ledesma, en el corazón de la Yunga, las termas ofrecen una experiencia centrada en el bienestar físico y mental. A diferencia del casco urbano de Caimancito, donde sí se desarrollan celebraciones de Carnaval con actividades comunitarias y eventos locales, el predio termal se presenta como un espacio de calma, ideal para una escapada breve.

El contraste entre el clima festivo del pueblo y la tranquilidad de las termas convierte a este destino en una opción versátil para el fin de semana largo, con propuestas que se adaptan a distintos perfiles de visitantes.

Las Termas de Caimancito se encuentran rodeadas de vegetación exuberante, cerros y senderos naturales. Los piletones al aire libre reciben agua termal con temperaturas que oscilan entre los 40 y 60 grados , lo que permite su uso durante todo el año, incluso en temporada invernal.

Las aguas poseen una composición bicarbonatada, clorosulfatada y alcalina, con una mineralización media a fuerte. Este tipo de agua se asocia a beneficios para la piel, los músculos y las articulaciones, motivo por el cual muchos visitantes destacan su efecto relajante tras largas jornadas de descanso.

El entorno natural acompaña la experiencia con sonidos propios de la selva de montaña, lo que refuerza la sensación de desconexión y contacto directo con el paisaje jujeño.

termas caimancito(1).jpg

Aguas terapéuticas y brotes naturales

Dentro del conjunto de surgentes termales de la zona, las Aguas Calientes de Caimancito son las únicas habilitadas para el público. Allí, las temperaturas se ubican entre los 46 y 58 grados, con aguas sulfatadas cloruradas sódicas que brotan de manera natural desde el subsuelo.

Estos manantiales nacen entre piedras y cerros, producto de procesos geológicos profundos. La alta mineralidad distingue a estas aguas de otras termas del país y explica su uso con fines terapéuticos y recreativos.

El predio recibe a familias, personas mayores y turistas que buscan un espacio accesible, sin grandes multitudes, con infraestructura básica orientada al disfrute del agua termal.

Dónde quedan las Termas de Caimancito

El complejo termal se localiza a 150 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 195 kilómetros de la ciudad de Salta. El viaje en automóvil demanda alrededor de una hora y media desde la capital jujeña y cerca de dos horas desde Salta.

El acceso se realiza por Ruta Nacional 34 hasta las inmediaciones de Libertador General San Martín y luego por Ruta Provincial Nº 1, en un trayecto completamente pavimentado. Las termas se sitúan a 500 metros sobre el nivel del mar, en una zona de fácil acceso para escapadas de fin de semana.

Carnaval con dos experiencias en un solo destino

Durante el Carnaval, la ciudad de Caimancito desarrolla festejos populares con comparsas, música y encuentros barriales, una propuesta que mantiene viva la tradición carnavalera del Ramal jujeño.

En contraste, las Termas de Caimancito ofrecen un refugio para quienes prefieren alternar celebraciones con momentos de descanso. Esta cercanía entre fiesta y relax permite combinar ambas experiencias sin traslados extensos ni planificación compleja.