miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 11:40
Jujuy.

Comenzó el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro

Este miércoles inició el juicio por el femicidio de Tamara Fierro, ocurrido en Fraile Pintado. Hay tres imputados y fuerte acompañamiento social.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juicio por el femicidio de Tamara Fierro.

Juicio por el femicidio de Tamara Fierro.

El debate se desarrolla tras una extensa investigación y bajo una fuerte expectativa social, con la mirada puesta en el accionar del tribunal y en la responsabilidad penal de los acusados. La causa llega a esta instancia con los imputados detenidos y una importante cantidad de pruebas y testimonios previstos.

Quiénes son los imputados y de qué se los acusa

En el banquillo de los acusados se encuentra Jairo Guerrero, conocido como “Diego Castro”, señalado como el autor del crimen. Está imputado por homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por mediar violencia de género, una calificación legal que prevé la pena de prisión perpetua.

Junto a él, también son juzgados Esteban Pérez y Maximiliano López, acusados del delito de encubrimiento agravado. Según la causa, ambos habrían intervenido en acciones posteriores al crimen. Los tres imputados transitan el juicio con prisión preventiva.

Cómo se desarrollará el debate judicial

El juicio está previsto en seis audiencias, con jornadas tanto en turno mañana como tarde. Las fechas centrales del debate están fijadas para los días 4, 10 y 23 de febrero, cuando se concentrarán las principales instancias probatorias.

Durante el proceso se espera la declaración de decenas de testigos, la incorporación de pericias técnicas y científicas, y los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa. La querella anunció la presentación de más de 50 testigos que aportarán información relevante para el esclarecimiento del hecho.

Juicio por el femicidio de Tamara Fierro
Juicio por el femicidio de Tamara Fierro.

Juicio por el femicidio de Tamara Fierro.

El dolor de la familia y el reclamo de justicia

En la antesala del inicio del debate, Sonia, madre de Tamara, expresó públicamente el dolor que atraviesa la familia. En diálogo con Canal 4, pidió a los jueces una mirada profunda sobre el expediente. “Yo le pido a los jueces que vean bien el caso, que entiendan nuestra situación y que nos escuchen. Lo único que pedimos es que estos tres sean condenados con toda la pena que corresponde por todo el daño que hicieron”, afirmó.

La mujer también se refirió a la situación de la hija de Tamara, una niña de tres años. “La estamos pasando muy mal. Ella extraña a su mamá, llora todos los días y la pide. No es justo que sigamos viviendo con esta incertidumbre”, expresó, al tiempo que manifestó su expectativa de una sentencia firme.

Sonia señaló que la familia mantiene la esperanza en el accionar de la Justicia y reiteró el pedido de la pena máxima para los responsables.

El inicio del juicio cuenta con un fuerte acompañamiento social. Según indicaron desde la familia, más de 100 personas manifestaron su intención de acompañar las audiencias desde el primer día del debate.

El respaldo llega desde distintas localidades del ramal jujeño, entre ellas Libertador General San Martín, Calilegua, Yuto, Caimancito, Ledesma, Fraile Pintado y San Pedro. A este acompañamiento se suman organizaciones sociales y de derechos humanos.

En San Salvador de Jujuy, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias convocó a una concentración frente al Centro Judicial de San Pedro para exigir justicia por Tamara Fierro. La convocatoria cuenta con el apoyo de 37 organizaciones sociales, sindicales, feministas, de derechos humanos y espacios políticos.

Embed - Juicio por el femicidio de Tamara Fierro

Un crimen que conmocionó a toda la provincia

Tamara Fierro fue vista por última vez el sábado 24 de mayo de 2025, cuando ingresó a una vivienda en Fraile Pintado. Tras la denuncia de su desaparición, se activó un operativo de búsqueda que se extendió durante dos días.

El lunes 26 de mayo fueron hallados restos óseos en un descampado cercano al barrio Los Lapachos, los cuales luego fueron confirmados como pertenecientes a la joven. El cuerpo apareció calcinado, en un hecho que impactó por su extrema violencia.

En una primera etapa de la investigación hubo dos personas detenidas. Con el avance de las pesquisas, semanas después se sumó un tercer imputado acusado de encubrimiento, lo que terminó de configurar la actual instancia judicial.

