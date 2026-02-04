Alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Compadres en Jujuy

Jujuy afronta este Jueves de Compadres un escenario de inestabilidad climática . Según el alerta emitido, se esperan tormentas aisladas que pueden alcanzar intensidad fuerte, con fenómenos asociados que requieren especial atención de la población durante toda la jornada.

Carnaval. ¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Las condiciones previstas incluyen caída de granizo, actividad eléctrica intensa, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden llegar a los 60 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se ubican entre los 30 y 50 milímetros.

El aviso rige en nivel amarillo, lo que implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades cotidianas, en una fecha especial por las celebraciones tradicionales del jueves de compadres.

El alerta coincide con un día de alto movimiento social, marcado por reuniones, encuentros y celebraciones al aire libre. En ese contexto, las autoridades insisten en la necesidad de extremar cuidados y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo.

Las tormentas pueden desarrollarse de manera puntual, con momentos de fuerte intensidad. La combinación de lluvias intensas y ráfagas genera riesgo de anegamientos temporarios y caída de objetos sueltos en la vía pública.

La actividad eléctrica intensa representa otro factor de peligro, sobre todo en espacios abiertos, canchas, plazas o zonas rurales, donde la exposición resulta mayor durante los festejos.

Qué implica el alerta amarillo

El nivel amarillo indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes, aunque sin alcanzar valores extremos. Aun así, los efectos pueden resultar significativos si coinciden con actividades al aire libre o traslados innecesarios.

Las precipitaciones concentradas en poco tiempo pueden generar complicaciones en desagües urbanos, calles con acumulación de agua y reducción de visibilidad para quienes circulan en vehículos.

Las ráfagas de viento, por su parte, pueden desplazar objetos livianos, ramas o cartelería, lo que incrementa el riesgo en zonas transitadas durante una jornada festiva como el jueves de compadres.

¿Qué es el Jueves de Compadres en Jujuy?

El jueves de compadres en Jujuy es una celebración popular y ancestral que forma parte del calendario del Carnaval jujeño. Se trata de una jornada previa al carnaval propiamente dicho, dedicada al encuentro entre compadres, amigos y vecinos, con fuerte arraigo cultural en la provincia y en toda la región andina.

El jueves de compadres se celebra el jueves anterior al jueves de comadres y marca el inicio simbólico del tiempo de carnaval. Históricamente, la fecha se asocia al fortalecimiento de los lazos sociales entre hombres que comparten vínculos de compadrazgo, una relación tradicional que nace del bautismo o se construye desde la amistad y el respeto mutuo.

Durante esta jornada, los encuentros se organizan en casas, clubes, peñas, barrios y espacios públicos, donde se comparten comidas regionales, bebidas, música y baile. La celebración tiene un carácter festivo, pero también comunitario.