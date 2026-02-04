El 13 de febrero cierra la preinscripción a carreras de Nivel Superior en los IES de Jujuy

El Ministerio de Educación de Jujuy informó que el jueves 13 de febrero finaliza la etapa de preinscripción para aspirantes a carreras de Nivel Superior en los Institutos de Educación Superior (IES) de gestión estatal, correspondiente al Ciclo Lectivo 2026. El proceso alcanza a tecnicaturas y profesorados que se dictan en toda la provincia.

Tiempo. Alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Compadres en Jujuy

Registro Civil. Habilitarán un espacio al aire libre en el dique Los Alisos para casarse

La preinscripción se realiza de manera virtual a través del sitio oficial nexo.jujuy.edu.ar , donde cada aspirante debe crear un usuario personal para completar el formulario. El sistema permanecerá habilitado hasta las 23.59 del día señalado.

Desde la cartera educativa aclararon que, en esta instancia, no existen cupos por carrera ni límites en la cantidad de ofertas educativas a las que una persona puede inscribirse, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan una formación superior.

Una vez finalizada la carga online, los aspirantes deberán confirmar la inscripción hasta el 20 de febrero en el IES elegido. Para completar este paso resulta obligatoria la presentación de una fotocopia simple del DNI y del título secundario, o bien una constancia de finalización del nivel medio.

La autoridad educativa advirtió que la falta de presentación de la documentación en tiempo y forma deja sin efecto la preinscripción realizada en la plataforma digital, por lo que este paso resulta clave dentro del proceso.

La confirmación presencial habilita automáticamente a los estudiantes a participar del Cursillo de Ingreso Obligatorio, requisito indispensable para acceder a las carreras del Nivel Superior estatal.

IES la Quiaca

Cursillo de ingreso y evaluación

El cursillo se desarrollará entre el 23 de febrero y el 20 de marzo de 2026. La modalidad podrá ser presencial o virtual, de acuerdo con la organización académica de cada instituto.

En el caso de las carreras con cursillo virtual, los contenidos y actividades se dictarán a través del Campus Virtual de la provincia, donde los docentes responsables administrarán el material de estudio y el seguimiento de los aspirantes.

Al finalizar el cursillo, todos los estudiantes deberán rendir una evaluación final presencial y obligatoria. El resultado de ese examen establecerá el Orden de Mérito, que funcionará como único criterio de ingreso, según los cupos disponibles en cada IES.

Amplia oferta educativa en la provincia

La provincia de Jujuy cuenta con una oferta de Nivel Superior que supera las 120 tecnicaturas y los 40 profesorados, distribuidos en distintas localidades y con propuestas vinculadas a educación, salud, tecnología, producción, turismo y servicios.

Las autoridades educativas destacaron que esta variedad busca garantizar el acceso a la formación superior en todo el territorio, con carreras orientadas a las demandas laborales y sociales de la región.

El listado completo de carreras disponibles puede consultarse en el sitio campusvirtual.jujuy.edu.ar/expo-educativa-provincial/, donde también se brinda información detallada sobre cada propuesta académica.