En Jujuy, crece la consulta por bajar de peso y alertan sobre tratamientos sin control

En Jujuy, la preocupación por bajar de peso va en aumento y se refleja en una mayor demanda de consultas médicas , especialmente en los meses previos al verano. En ese contexto, especialistas alertan sobre el uso indiscriminado de pastillas, inyecciones y productos naturales que prometen bajar de peso de forma rápida, sin supervisión profesional.

La médica clínica y especialista en obesidad Valeria Malgarini (MP 2788), dialogó con TodoJujuy y explicó que la obesidad es una enfermedad y que, como tal, requiere un abordaje integral y personalizado. “No existe una solución mágica ni un tratamiento que sirva para todas las personas”, advirtió. “La obesidad es una enfermedad y, en muchos casos, necesita tratamiento médico”, especificó.

Asimismo, Malgarini remarcó que existen medicamentos efectivos para tratar la obesidad, pero que deben indicarse de manera individual. “ Sí hay medicación que ayuda a mejorar la obesidad, pero no es para todo el mundo. Depende de la edad, del grado de obesidad y de la situación de cada paciente ”, señaló.

En ese sentido, diferenció los tratamientos destinados a personas con sobrepeso de aquellos indicados para obesidad, y aclaró que no todos los casos requieren fármacos. “El error más común es pensar que una pastilla o una inyección reemplazan el cambio de hábitos” , sostuvo.

Productos “milagro” y falsas promesas

En redes sociales y comercios no especializados proliferan los productos que prometen resultados rápidos: tés, sobres, cápsulas o polvos que aseguran “quemar grasa” o impedir su absorción.

Según explicó, muchos de estos productos son nutracéuticos, es decir, suplementos de origen natural con efectos lentos y limitados. “Usados durante seis meses pueden generar una baja mínima, de dos o tres kilos, pero no resuelven el problema de fondo”, indicó.

Además, uno de los puntos más sensibles es la automedicación. “Todo medicamento que actúa sobre el apetito influye en el cerebro, en el centro que regula el hambre y el placer de comer”, explicó Malgarini.

En ese sentido, advirtió que algunas personas pueden experimentar efectos emocionales adversos. “Hay pacientes que, sin saberlo, están cerca de una depresión y estos tratamientos pueden generar tristeza, apatía o desánimo”, alertó.

Además, señaló que muchos productos naturales generan solo pérdida de líquidos. “La persona cree que adelgaza, pero en realidad está perdiendo agua, no grasa. Y eso también puede dañar los riñones”, agregó.

Obesidad infantil: un problema que involucra a toda la familia

La especialista también se refirió al aumento del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes. Si bien reconoció que el exceso de pantallas influye, destacó que el eje está en la dinámica familiar.

“Cuando hay un niño obeso, hay una familia detrás que necesita revisar hábitos, horarios y límites”, explicó Malgarini y añadió: “No alcanza con cuidar lo que come el chico si el adulto no acompaña con el ejemplo”.

Consultas que aumentan en verano

Malgarini confirmó que en esta época del año las consultas se multiplican. “Cuando llega el calor y la ropa de verano no entra, aparece la urgencia por bajar de peso”, señaló la profesional. En este sentido, insistió en que el cuidado de la salud no debería ser estacional. “El descenso de peso saludable es un proceso, no una carrera contra el verano”, concluyó.