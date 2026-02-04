miércoles 04 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de febrero de 2026 - 17:02
Salud.

En Jujuy, crece la consulta por bajar de peso y alertan sobre tratamientos sin control

Especialistas advierten en Jujuy sobre el uso de pastillas, inyecciones y productos “milagro” para adelgazar sin control médico y sus riesgos para la salud.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bajar de peso

Bajar de peso

Telam

En Jujuy, la preocupación por bajar de peso va en aumento y se refleja en una mayor demanda de consultas médicas, especialmente en los meses previos al verano. En ese contexto, especialistas alertan sobre el uso indiscriminado de pastillas, inyecciones y productos naturales que prometen bajar de peso de forma rápida, sin supervisión profesional.

Lee además
un libro y una pelicula para frenar: las recomendaciones de un sociologo jujeno para bajar un cambio
Recomendación.

Un libro y una película para frenar: las recomendaciones de un sociólogo jujeño para bajar un cambio
Quiénes no trabajan este viernes 21 de noviembre.
Sensación.

Ajustar, medir y aguantar: así atraviesan los jujeños el enero eterno

La médica clínica y especialista en obesidad Valeria Malgarini (MP 2788), dialogó con TodoJujuy y explicó que la obesidad es una enfermedad y que, como tal, requiere un abordaje integral y personalizado. “No existe una solución mágica ni un tratamiento que sirva para todas las personas”, advirtió. “La obesidad es una enfermedad y, en muchos casos, necesita tratamiento médico”, especificó.

Asimismo, Malgarini remarcó que existen medicamentos efectivos para tratar la obesidad, pero que deben indicarse de manera individual. “Sí hay medicación que ayuda a mejorar la obesidad, pero no es para todo el mundo. Depende de la edad, del grado de obesidad y de la situación de cada paciente”, señaló.

En ese sentido, diferenció los tratamientos destinados a personas con sobrepeso de aquellos indicados para obesidad, y aclaró que no todos los casos requieren fármacos. “El error más común es pensar que una pastilla o una inyección reemplazan el cambio de hábitos”, sostuvo.

Embed - En Jujuy, crece la consulta por bajar de peso y alertan sobre tratamientos sin control

Productos “milagro” y falsas promesas

En redes sociales y comercios no especializados proliferan los productos que prometen resultados rápidos: tés, sobres, cápsulas o polvos que aseguran “quemar grasa” o impedir su absorción.

Según explicó, muchos de estos productos son nutracéuticos, es decir, suplementos de origen natural con efectos lentos y limitados. “Usados durante seis meses pueden generar una baja mínima, de dos o tres kilos, pero no resuelven el problema de fondo”, indicó.

Además, uno de los puntos más sensibles es la automedicación. “Todo medicamento que actúa sobre el apetito influye en el cerebro, en el centro que regula el hambre y el placer de comer”, explicó Malgarini.

En ese sentido, advirtió que algunas personas pueden experimentar efectos emocionales adversos. “Hay pacientes que, sin saberlo, están cerca de una depresión y estos tratamientos pueden generar tristeza, apatía o desánimo”, alertó.

Además, señaló que muchos productos naturales generan solo pérdida de líquidos. “La persona cree que adelgaza, pero en realidad está perdiendo agua, no grasa. Y eso también puede dañar los riñones”, agregó.

Bienestar
Cuáles son los alimentos que tenés que comprar para bajar de peso.

Cuáles son los alimentos que tenés que comprar para bajar de peso.

Obesidad infantil: un problema que involucra a toda la familia

La especialista también se refirió al aumento del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes. Si bien reconoció que el exceso de pantallas influye, destacó que el eje está en la dinámica familiar.

Cuando hay un niño obeso, hay una familia detrás que necesita revisar hábitos, horarios y límites”, explicó Malgarini y añadió: “No alcanza con cuidar lo que come el chico si el adulto no acompaña con el ejemplo”.

Consultas que aumentan en verano

Malgarini confirmó que en esta época del año las consultas se multiplican. “Cuando llega el calor y la ropa de verano no entra, aparece la urgencia por bajar de peso”, señaló la profesional. En este sentido, insistió en que el cuidado de la salud no debería ser estacional. “El descenso de peso saludable es un proceso, no una carrera contra el verano”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un libro y una película para frenar: las recomendaciones de un sociólogo jujeño para bajar un cambio

Ajustar, medir y aguantar: así atraviesan los jujeños el enero eterno

Entre la Puna, el sushi y el rock: la chef jujeña que cocina sin recetas rígidas

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "El cuerpo te habla, no hay que dejar pasar nada y estar atentos"

El Instituto de Seguros de Jujuy reforzó la atención en clínicas con auditores que acompañan a los afiliados

Lo que se lee ahora
Juicio por el femicidio de Tamara Fierro. video
Jujuy.

Comenzó el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

David María Carrillo se jubiló luego de 20 años en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy video
Trabajo.

Se jubiló David María Carrillo en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy

Imagen ilustrativa.
Ahora.

Cierran el Paso de Jama por tormentas eléctricas este miércoles: desde qué hora

Terrible vuelco de un auto en la curva de la muerte: el conductor se salvó de milagro video
Accidente.

Terrible vuelco de un auto en la "curva de la muerte": el conductor se salvó de milagro

Tamara Fierro. video
Justicia.

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Tamara Fierro

La Ley de Discapacidad entró en vigencia: cuales son los principales cambios
Nueva reglamentación.

La Ley de Discapacidad entró en vigencia: cuales son los principales cambios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel