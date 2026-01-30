Ajustar, medir y aguantar: así atraviesan los jujeños el enero eterno

Para muchos, enero no es solo el primer mes del año , es una sensación. Un tiempo que parece estirarse más de la cuenta, donde los días pesan y el calendario avanza lento. Aunque tiene la misma cantidad de días que otros meses, enero suele vivirse como “eterno”. Y no es casual y los jujeños dan cuenta de eso.

Fútbol. De Jujuy al Caribe: un jujeño es el nuevo PF de un club de República Dominicana

Valentía. La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

Especialistas en percepción del tiempo explican que enero concentra varios factores a la vez. Por un lado, el contraste con diciembre: un mes cargado de encuentros, celebraciones y gastos extraordinarios que suelen vivirse con mayor disfrute emocional. Ese pico de actividad y estímulos hace que el tiempo se perciba más corto. Enero, en cambio, marca el regreso a la rutina, a los horarios, a las obligaciones y a una realidad económica más ajustada.

A eso se suma el impacto psicológico del bolsillo. Después de las fiestas y las vacaciones, aparecen los vencimientos, los impuestos, los gastos fijos y la necesidad de reorganizar las finanzas. Esa preocupación constante hace que los días se sientan más largos. Cuando la cabeza está ocupada en “llegar”, el tiempo no corre: se arrastra.

En Jujuy, esa sensación se escucha en la calle. Para muchos vecinos, enero es sinónimo de aguantar.

“Es imposible llegar a fin de mes. En la primera quincena ya se termina todo”, resume una vecina, sin vueltas. Otro coincide: “No llegamos, no llegamos. Los sueldos están muy bajos”.

Hay quienes logran cerrar el mes, pero no sin esfuerzo. “Se llega haciendo ajustes”, explica un vecino que detalla cómo cambia la rutina: menos salidas, menos comidas afuera, menos compras de ropa. “Hay que medir todo”, dice.

El verano también juega su parte. Entre piletas, picnics y salidas familiares, el gasto se multiplica. “Nos vamos a la pileta, salimos un poco más porque es verano, y ahí se siente. A veces falta”, comenta otra persona. A eso se le suman los impuestos y servicios, que no dan tregua. “Todo es para pagar una cosa, otra cosa… y el mes no se termina más”, agrega.

Embed - ENERO ETERNO: ¿Cómo llegan a fin de mes los jujeños?

Un mes largo que se vive distinto

No todos lo viven igual. Hay quienes aseguran que, con organización, enero se puede atravesar. “Yo llego, pero ajustando”, dice un vecino. Sin embargo, incluso en esos casos, la percepción es compartida: enero se siente largo.

La explicación no está solo en los números. El calor, la menor actividad social respecto a diciembre y el bombardeo de mensajes sobre la “cuesta de enero” también influyen. Escuchar todo el tiempo que enero es pesado termina reforzando esa idea colectiva de mes eterno.

Así, entre cuentas, calor y rutina, enero se convierte en un tiempo de resistencia. Ajustar, medir y aguantar: tres verbos que se repiten en Jujuy mientras el calendario avanza, lento, hacia febrero.