Una jujeña será capitana de la Selección Argentina de Maxibásquet

Verónica Varela fue elegida como capitana de la Selección Argentina de Maxibásquet Femenino que representará a nuestro país en el Panamericano de la categoría que se disputará en El Salvador durante este año.

“Felicitamos con enorme orgullo a nuestra jugadora” , posteó la Liga Jujeña de Maxibásquetbol , que calificó al logro como “tan importante, que no solo refleja su talento y compromiso, sino también el esfuerzo, la pasión y el amor por este deporte”.

En el texto publicado en las redes sociales, el ente que regula la actividad en Jujuy agrega que “ es un verdadero orgullo que nos represente y lleve tan alto el nombre de nuestra Institución y de nuestra provincia . ¡Muchos éxitos, Capitana!”, cerró.

Verónica Varela fue elegida como capitana de la Selección Argentina de Maxibásquet Verónica Varela fue elegida como capitana de la Selección Argentina de Maxibásquet

El Panamericano de Maxibaloncesto de la Federación Internacional de Maxibaloncesto (FIMBA) es uno de los torneos más prestigiosos para jugadores máster en toda América. Se desarrollará del 20 de febrero al 1 de marzo en El Salvador.

La edición 2026 promete ser un evento inolvidable, reuniendo equipos de América del Norte, Central y del Sur. Habrá múltiples categorías por edad para hombres y mujeres. Medallas y trofeos de campeonato en 10 días de baloncesto competitivo.

Historia del maxibásquet

Este deporte nació en 1969 en Argentina, donde se fundó la Unión de Veteranos del Baloncesto Argentino. La primera competencia internacional data de 1978, con el campeonato sudamericano organizado bajo el auspicio de Consubasquet, la sección sudamericana de FIBA Américas. FIMBA fue fundada el 21 de agosto de 1991 y ese mismo año se llevó a cabo el primer Campeonato Mundial.

El primer Campeonato de Europa se celebró en Riga en 2000 y la competición se celebra cada dos años. Después del Campeonato Mundial de 2019, Estados Unidos es el país con más medallas de oro en la historia con 32 de 55 medallas totales; Brasil logró 70 en total, de los cuales 24 fueron de oro. A nivel europeo, Rusia ha ganado 87 medallas, de las cuales 39 fueron de oro.