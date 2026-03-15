Hay 8 rutas intransitables en la provincia este domingo 15 de marzo: cuáles son

Atención conductores: hay 8 rutas intransitables en Jujuy este domingo 15 de marzo

ujAutoridades viales informaron que ocho rutas provinciales permanecen intransitables este domingo 15 de marzo en distintos puntos de la provincia de Jujuy, principalmente debido a crecidas de ríos y condiciones adversas en los caminos. Además, otras vías presentan transitabilidad con precaución, por lo que se recomienda a los conductores extremar cuidados antes de emprender viaje.

rutas intransitables Ocho rutas intransitables por crecidas y daños en los caminos De acuerdo al reporte oficial del estado de transitabilidad, los siguientes tramos se encuentran totalmente inhabilitados para la circulación:

Ruta Provincial 19, camino a Normenta .

Ruta Provincial 29, a la altura del Río Tesorero .

Ruta Provincial 48, en la localidad de El Carmen , con corte por crecida de río .

Ruta Provincial 26, en El Ceibal , también afectada por crecida de río .

Ruta Provincial 73, en Puerta de Zenta , con corte por crecida de río .

Ruta Provincial 73, por crecida de río .

Ruta Provincial 6, en el tramo Santa Clara – El Fuerte .

Ruta Provincial 37, camino a El Talar, con corte por crecida de río. Las autoridades indicaron que estas condiciones impiden el tránsito vehicular y pidieron evitar circular por estas zonas hasta nuevo aviso.

Tramos transitables pero con extrema precaución Por otra parte, se informó que algunas rutas permanecen habilitadas, aunque con dificultades, por lo que se recomienda circular con suma precaución:

Ruta Nacional 40, a la altura del Río Grande de San Juan , con superficie blanda y sectores de camino borrado .

Ruta Provincial 1, km 83 al 85 , con gran caudal de agua sobre la calzada . Solo es transitable para vehículos de gran porte .

Ruta Provincial 83, a la altura de Abra de Caña , por desmoronamiento de cerro .

Ruta Provincial 35, en Tilquiza , también por desmoronamientos .

Ruta Provincial 20, en el tramo Los Blancos – El Cucho , afectada por crecida de río .

Ruta Provincial 22, a la altura de El Pongo, con crecida de río. Recomiendan consultar el estado de rutas antes de viajar Ante esta situación, las autoridades recomendaron consultar el estado de transitabilidad antes de salir a la ruta, evitar circular por caminos afectados y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial. Las condiciones climáticas y las crecidas de ríos en distintas zonas de la provincia continúan generando complicaciones en la red vial, por lo que se mantiene el monitoreo permanente de los tramos afectados.

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