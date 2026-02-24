Estado de las rutas en Jujuy: dos tramos permanecen intransitables este 24 de febrero

La Policía de la Provincia informó el estado de transitabilidad de rutas en Jujuy correspondiente al martes 24 de febrero. El reporte detalla caminos intransitables por crecida de ríos y numerosos tramos habilitados con precaución en distintos puntos del territorio provincial.
El informe oficial señala que las condiciones climáticas impactan de manera directa sobre la red vial, en especial en sectores de montaña y zonas cercanas a cauces de agua. Ante este escenario, las autoridades piden circular con máxima atención y respetar las indicaciones del personal apostado en cada corredor.
Rutas intransitables en Jujuy
De acuerdo al parte oficial, existen dos sectores donde el tránsito permanece totalmente interrumpido:
- Ruta Nacional 40: a la altura del Cañadón y el Río Grande de San Juan de Oro, corte total por crecida del río.
- Ruta Provincial 7: tramo Cañadón Chico – Casa Colorada – Misa Rumi, inhabilitada por avance de agua sobre la calzada.
Rutas transitables con precaución
El informe incluye más de veinte tramos donde la circulación resulta posible, aunque con advertencias específicas por sedimento, badenes anegados o calzada en reparación:
