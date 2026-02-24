martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 07:57
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy: dos tramos permanecen intransitables este 24 de febrero

La Policía difundió el parte oficial con cortes totales y sectores donde rige circulación con extrema precaución. El estado de las rutas en Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ruta Provincial 13.
El informe oficial señala que las condiciones climáticas impactan de manera directa sobre la red vial, en especial en sectores de montaña y zonas cercanas a cauces de agua. Ante este escenario, las autoridades piden circular con máxima atención y respetar las indicaciones del personal apostado en cada corredor.

Rutas intransitables en Jujuy

De acuerdo al parte oficial, existen dos sectores donde el tránsito permanece totalmente interrumpido:

  • Ruta Nacional 40: a la altura del Cañadón y el Río Grande de San Juan de Oro, corte total por crecida del río.
  • Ruta Provincial 7: tramo Cañadón Chico – Casa Colorada – Misa Rumi, inhabilitada por avance de agua sobre la calzada.

Rutas transitables con precaución

El informe incluye más de veinte tramos donde la circulación resulta posible, aunque con advertencias específicas por sedimento, badenes anegados o calzada en reparación:

  • Ruta Provincial 83: Paraje Aguada de Tidre, tramo Libertador – San Francisco.
  • Ruta Provincial 4: acceso a Laguna de Yala.
  • Ruta Nacional 9: altura Huacalera, presencia de sedimento sobre la calzada.
  • Ruta Provincial 29: Río Tesorero, solo vehículos 4x4.
  • Ruta Provincial 75: sector Barrancas.
  • Ruta Provincial 7: entre Casa Colorada y Misa Rumi.
  • Ruta Nacional 40: altura Río San Juan de Oro.
  • Ruta Provincial 35: desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta, altura Finca Calla Huasi.
  • Ruta Provincial 20: tramo Los Blancos – La Escalera.
  • Ruta Provincial 19: El Naranjo – Departamento Ledesma.
  • Ruta Nacional 40: entre El Cañadón y Paicone.
  • Ruta Provincial 79: Abra Laite.
  • Ruta Nacional 52: kilómetros 165 al 178, sedimento sobre la calzada.
  • Ruta Provincial 11: Los Burras, circular con precaución.
  • Ruta Provincial 73: Lote Santa Catalina – Cieneguillas.
  • Ruta Provincial 67: transitable con precaución.
  • Ruta Provincial 64: transitable con precaución.
  • Ruta Provincial 65: transitable con precaución.
  • Ruta Provincial 40: Orosmayo – Cusi Cusi.
  • Ruta Nacional 40: desde Susques hasta Puesto Sey.
  • Ruta Nacional 52: kilómetro 50, paraje Ronqui Angosto, reparación de calzada.
  • Ruta Nacional 34: entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61, altura Manantiales, desvío de tránsito con máxima precaución.
  • Ruta Nacional 52: desde Salinas Grandes hasta empalme con Ruta Provincial 70, presencia de baches por tramos.

