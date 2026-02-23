El estado de las rutas en Jujuy: rutas intransitables y cortes parciales

La Policía de la Provincia de Jujuy publicó este 23 de febrero el informe actualizado sobre el estado de las rutas en Jujuy. El relevamiento abarca caminos provinciales y nacionales con advertencias por derrumbes, sedimentos, reparaciones y desvíos.

El parte oficial detalla un tramo con corte total y múltiples sectores donde la circulación requiere máxima atención. Las zonas afectadas se distribuyen entre Quebrada, Puna, Valles y áreas cercanas a la capital jujeña.

A continuación, el detalle completo del estado de transitabilidad, organizado por condición de circulación.

Rutas intransitables en Jujuy Ruta Provincial 83: altura Paraje Aguada de Tigre. Desmoronamiento del cerro y caída de árboles. Corte total. Rutas transitables con precaución Ruta Provincial 4 : acceso a la Laguna de Yala.

: acceso a la Laguna de Yala. Ruta Provincial 29 : altura Río Tesoro. Solo vehículos 4x4.

: altura Río Tesoro. Solo vehículos 4x4. Ruta Provincial 75 : sector Barrancas.

: sector Barrancas. Ruta Provincial 7 : entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.

: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi. Ruta Nacional 40 : altura Río San Juan de Oro.

: altura Río San Juan de Oro. Ruta Provincial 35 : desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta, Finca Caya Huasi.

: desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta, Finca Caya Huasi. Ruta Provincial 20 : tramo entre Los Blancos y La Escalera.

: tramo entre Los Blancos y La Escalera. Ruta Provincial 19 : sector Normenta, departamento Ledesma.

: sector Normenta, departamento Ledesma. Ruta Nacional 40 : entre El Cañadón y Paicone.

: entre El Cañadón y Paicone. Ruta Nacional 52 : kilómetros 158, 165 y 178, con acumulación de sedimento sobre calzada.

: kilómetros 158, 165 y 178, con acumulación de sedimento sobre calzada. Ruta Provincial 11 : altura Río Las Burras.

: altura Río Las Burras. Ruta Provincial 83 : otros sectores habilitados con precaución.

: otros sectores habilitados con precaución. Ruta Provincial 73 : circulación con advertencia.

: circulación con advertencia. Ruta Provincial 5 : entre Santa Catalina y Cieneguillas.

: entre Santa Catalina y Cieneguillas. Ruta Provincial 67 : transitable con precaución.

: transitable con precaución. Ruta Provincial 64 : transitable con precaución.

: transitable con precaución. Ruta Provincial 65 : transitable con precaución.

: transitable con precaución. Ruta Nacional 40 : entre Orosmayo y Cusi Cusi.

: entre Orosmayo y Cusi Cusi. Ruta Nacional 40: desde Susques hasta Puesto Sey. Sectores con desvíos o trabajos en calzada Ruta Nacional 52 : kilómetro 50, Paraje Ronqui Angosto. Reparación de calzada.

: kilómetro 50, Paraje Ronqui Angosto. Reparación de calzada. Ruta Nacional 34 : entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales. Desvío de tránsito, circular con máxima precaución.

: entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales. Desvío de tránsito, circular con máxima precaución. Ruta Nacional 52: desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70. Presencia de baches por tramos. El informe rige para este 23 de febrero y se actualiza según evolución de las condiciones en cada sector de la red vial provincial y nacional que atraviesa Jujuy.

