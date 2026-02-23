lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 08:46
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: rutas intransitables y cortes parciales

La Policía de Jujuy informó tramos intransitables y caminos con precaución en distintos puntos de la provincia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ruta cortada
El parte oficial detalla un tramo con corte total y múltiples sectores donde la circulación requiere máxima atención. Las zonas afectadas se distribuyen entre Quebrada, Puna, Valles y áreas cercanas a la capital jujeña.

A continuación, el detalle completo del estado de transitabilidad, organizado por condición de circulación.

Rutas intransitables en Jujuy

  • Ruta Provincial 83: altura Paraje Aguada de Tigre. Desmoronamiento del cerro y caída de árboles. Corte total.

Rutas transitables con precaución

  • Ruta Provincial 4: acceso a la Laguna de Yala.
  • Ruta Provincial 29: altura Río Tesoro. Solo vehículos 4x4.
  • Ruta Provincial 75: sector Barrancas.
  • Ruta Provincial 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.
  • Ruta Nacional 40: altura Río San Juan de Oro.
  • Ruta Provincial 35: desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta, Finca Caya Huasi.
  • Ruta Provincial 20: tramo entre Los Blancos y La Escalera.
  • Ruta Provincial 19: sector Normenta, departamento Ledesma.
  • Ruta Nacional 40: entre El Cañadón y Paicone.
  • Ruta Nacional 52: kilómetros 158, 165 y 178, con acumulación de sedimento sobre calzada.
  • Ruta Provincial 11: altura Río Las Burras.
  • Ruta Provincial 83: otros sectores habilitados con precaución.
  • Ruta Provincial 73: circulación con advertencia.
  • Ruta Provincial 5: entre Santa Catalina y Cieneguillas.
  • Ruta Provincial 67: transitable con precaución.
  • Ruta Provincial 64: transitable con precaución.
  • Ruta Provincial 65: transitable con precaución.
  • Ruta Nacional 40: entre Orosmayo y Cusi Cusi.
  • Ruta Nacional 40: desde Susques hasta Puesto Sey.

Sectores con desvíos o trabajos en calzada

  • Ruta Nacional 52: kilómetro 50, Paraje Ronqui Angosto. Reparación de calzada.
  • Ruta Nacional 34: entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales. Desvío de tránsito, circular con máxima precaución.
  • Ruta Nacional 52: desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70. Presencia de baches por tramos.

El informe rige para este 23 de febrero y se actualiza según evolución de las condiciones en cada sector de la red vial provincial y nacional que atraviesa Jujuy.

