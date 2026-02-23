El estado de las rutas en Jujuy: rutas intransitables y cortes parciales

La Policía de la Provincia de Jujuy publicó este 23 de febrero el informe actualizado sobre el estado de las rutas en Jujuy. El relevamiento abarca caminos provinciales y nacionales con advertencias por derrumbes, sedimentos, reparaciones y desvíos.
El parte oficial detalla un tramo con corte total y múltiples sectores donde la circulación requiere máxima atención. Las zonas afectadas se distribuyen entre Quebrada, Puna, Valles y áreas cercanas a la capital jujeña.
A continuación, el detalle completo del estado de transitabilidad, organizado por condición de circulación.
Rutas intransitables en Jujuy
Rutas transitables con precaución
- Ruta Provincial 4: acceso a la Laguna de Yala.
- Ruta Provincial 29: altura Río Tesoro. Solo vehículos 4x4.
- Ruta Provincial 75: sector Barrancas.
- Ruta Provincial 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.
- Ruta Nacional 40: altura Río San Juan de Oro.
- Ruta Provincial 35: desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta, Finca Caya Huasi.
- Ruta Provincial 20: tramo entre Los Blancos y La Escalera.
- Ruta Provincial 19: sector Normenta, departamento Ledesma.
- Ruta Nacional 40: entre El Cañadón y Paicone.
- Ruta Nacional 52: kilómetros 158, 165 y 178, con acumulación de sedimento sobre calzada.
- Ruta Provincial 11: altura Río Las Burras.
- Ruta Provincial 83: otros sectores habilitados con precaución.
- Ruta Provincial 73: circulación con advertencia.
- Ruta Provincial 5: entre Santa Catalina y Cieneguillas.
- Ruta Provincial 67: transitable con precaución.
- Ruta Provincial 64: transitable con precaución.
- Ruta Provincial 65: transitable con precaución.
- Ruta Nacional 40: entre Orosmayo y Cusi Cusi.
- Ruta Nacional 40: desde Susques hasta Puesto Sey.
Sectores con desvíos o trabajos en calzada
- Ruta Nacional 52: kilómetro 50, Paraje Ronqui Angosto. Reparación de calzada.
- Ruta Nacional 34: entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales. Desvío de tránsito, circular con máxima precaución.
- Ruta Nacional 52: desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70. Presencia de baches por tramos.
El informe rige para este 23 de febrero y se actualiza según evolución de las condiciones en cada sector de la red vial provincial y nacional que atraviesa Jujuy.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.