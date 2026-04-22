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22 de abril de 2026 - 20:25
Jujuy.

Qué rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas tras el convenio con Nación

Vialidad de Jujuy y Vialidad Nacional acordaron trabajar para mejorar rutas nacionales en la provincia.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas (Foto ilustrativa)&nbsp;

Rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas (Foto ilustrativa) 

La Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy y la Dirección Nacional de Vialidad, rubricaron un convenio de colaboración estratégica para mejorar la transitabilidad y seguridad vial en varias rutas nacionales que atraviesan la provincia.

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El acuerdo, firmado entre Hugo Ponce y el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, establece un esquema de trabajo conjunto donde ambas jurisdicciones aportan recursos específicos para tareas de mantenimiento y reparación.

El convenio estipula que la provincia proveerá los materiales necesarios como hormigón, premezclado en frío y combustible, mientras que el organismo nacional se encargará de aportar la maquinaria pesada y la mano de obra especializada.

Rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas (Foto ilustrativa)
Rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas (Foto ilustrativa)

Rutas nacionales de Jujuy serán mejoradas (Foto ilustrativa)

Puntos estratégicos y alcance de las obras en las rutas

El acuerdo no contempla el mantenimiento integral de las rutas, sino que se focaliza en "puntos estratégicos" previamente evaluados por los equipos técnicos. Entre las intervenciones programadas se destacan varias rutas claves.

En la Ruta Nacional 66 se hará un bacheo integral de colectoras en ambas márgenes; mientras que en la Ruta Nacional 9, la reparación de colectoras en el tramo comprendido entre el barrio Sargento Cabral y el puente Paraguay, en la capital jujeña.

Sobre la infraestructura de transporte, se trabajará en la construcción de 13 dársenas de hormigón armado sobre las colectoras. Según explicó Ponce, estas estructuras son "imprescindibles" para evitar el rápido deterioro de las banquinas ocasionado por el ascenso y descenso de pasajeros del transporte público.

Habrá obras de hormigón con trabajos específicos en el acceso al puente San Lorenzo y en el sector de semáforos de la localidad de Fraile Pintado. En la Ruta Nacional 34, la repavimentación en frío de un tramo de 170 metros en el acceso sur al puente Sora, actualmente conformado por ripio.

El convenio prevé el suministro de combustible por parte de la provincia para que Vialidad Nacional ejecute tareas de desmalezado en las rutas nacionales 66 y 9. "Debemos ser claros en que este nuevo convenio se limita estrictamente a las tareas detalladas para las colectoras y puntos críticos definidos", subrayó Ponce.

Plazos y continuidad operativa

El acuerdo tendrá una vigencia de un año, aunque Ponce estimó que, debido a la naturaleza de las tareas, los trabajos podrían completarse antes. Finalmente, el titular de Vialidad de Jujuy hizo referencia a la continuidad de las Transferencias de Funciones Operativas (TFO).

Hugo Ponce - Pte. Vialidad Provincial
Hugo Ponce - Pte. Vialidad Provincial

Hugo Ponce - Pte. Vialidad Provincial

Este esquema vigente permite que la provincia realice el mantenimiento de tramos específicos de las rutas 52 y 40, incluyendo sectores como la Quebrada del Mal Paso hasta el límite con Chile, cuyos costos operativos son posteriormente certificados y reembolsados por el Estado nacional.

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