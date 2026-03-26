Alerta: en solo cuatro días retiraron 12 animales sueltos de rutas y calles en Jujuy

Alerta en Palpalá: en solo cuatro días retiraron 12 animales sueltos de rutas y calles

En Palpalá, los operativos de control dejaron un dato que enciende las alarmas: en apenas cuatro días, la Policía retiró 12 animales sueltos de rutas y calles . Se trata de 11 caballos y un burro que circulaban sin control en distintos sectores.

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Los procedimientos se desarrollaron entre el 22 y el 24 de marzo, tanto en zonas urbanas como en rutas provinciales . La intervención del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 8 permitió despejar áreas consideradas críticas para el tránsito.

La presencia de animales de gran porte en la vía pública representa un peligro constante para quienes circulan. En rutas, donde las velocidades son más altas, el riesgo de siniestros viales aumenta de forma considerable.

Un caballo suelto puede irrumpir de manera imprevista en la calzada y provocar maniobras bruscas o choques de gran impacto. Este tipo de situaciones se vuelve aún más crítica durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

En ese contexto, las rutas provinciales 56 y 21 figuran entre los puntos donde se detectó mayor circulación de animales, lo que motivó operativos específicos en esos corredores.

Controles, secuestros y traslado de animales

Los efectivos policiales llevaron adelante distintos procedimientos que culminaron con el secuestro preventivo de los animales. En todos los casos, fueron trasladados a dependencias seguras para evitar nuevos riesgos.

El último operativo se concretó en el barrio Florida, donde un equino deambulaba en la intersección de calles 18 de Noviembre y Zárate. La intervención se activó tras un aviso al sistema de emergencias.

Responsabilidad ciudadana y sanciones

Desde las autoridades remarcan que la presencia de animales sueltos no es un hecho aislado, sino una problemática que requiere compromiso de los propietarios.

Permitir que caballos o burros circulen sin control en la vía pública implica un incumplimiento de las normas vigentes y expone a terceros a situaciones de peligro.

Por este motivo, se labran actas en cada procedimiento y se aplican multas a los responsables. El objetivo es desalentar estas conductas y reforzar la prevención en rutas y calles de Palpalá.

Operativos que continúan

Los controles seguirán en distintos puntos estratégicos, con foco en zonas de alto tránsito. La Policía busca reducir la presencia de animales sueltos y evitar siniestros que puedan tener consecuencias graves.

En paralelo, se insiste en la importancia del cuidado responsable de los animales como medida clave para mejorar la seguridad vial en toda la región.