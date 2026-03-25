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25 de marzo de 2026 - 20:00
Jujuy.

Abandono animal en Jujuy: qué dice la Justicia y qué sanciones prevé la ley

El caso de cientos de animales a la deriva en Alto Comedero volvió a poner en discusión qué herramientas legales existen en Jujuy para sancionar el abandono.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El abandono de perros en Jujuy se puede sancionar.

El abandono de perros en Jujuy se puede sancionar.

El abandono de perros no queda en una zona gris. En Jujuy hay normas concretas que permiten intervenir cuando se detectan situaciones de desamparo, falta de alimento, ausencia de agua, negligencia en los cuidados o animales librados a su suerte en la vía pública.

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Así lo explicó a TodoJujuy Andrea Szechi, presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Jujuy, al referirse a la problemática que volvió a quedar expuesta tras el caso del barrio Alto Comedero, donde la presencia de cientos de animales a la deriva encendió la alarma vecinal y reabrió el debate sobre la responsabilidad de los dueños y del Estado.

Según detalló, la herramienta más directa que tiene hoy la provincia es el Código Contravencional de Jujuy, que en su artículo 93 sanciona incumplimientos vinculados al cuidado y manejo de animales. Ese artículo incluye obligaciones como brindar alimentación sana y nutritiva, mantener condiciones de vida adecuadas, conservar al animal dentro del domicilio con las debidas seguridades y garantizar su bienestar general.

El artículo 93, la vía más directa para sancionar

Szechi remarcó que el abandono puede encuadrarse dentro de esas conductas cuando implica no darles comida, agua o un resguardo adecuado, y producirles un daño innecesario. Esa lectura coincide con el alcance del artículo 93 del Código Contravencional, que castiga a propietarios, tenedores o paseadores que incumplan deberes básicos de cuidado animal.

La norma prevé sanciones de hasta 21 días de trabajo comunitario, multa de hasta 1.700.000 pesos por abandono o arresto de hasta 7 días. Además, contempla el secuestro de animales en determinados supuestos y el comiso en casos específicos.

Otro dato clave es que el valor de la Unidad de Multa no queda fijo: la reglamentación publicada en 2023 estableció que cada UM equivale al 50% del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de imponer la sanción, por lo que el monto económico puede resultar elevado.

La pena es de 15 días a un año dependiendo si tiene antecedentes y cual es la situación del animal.

Qué dice la ley provincial 6293 sobre el abandono

La otra norma provincial que aparece en este debate es la ley 6293, sancionada en Jujuy en 2022, que creó el Régimen de Cuidado Responsable y Protección de los Animales de Compañía. Allí, el abandono aparece expresamente mencionado dentro del objeto de la ley, junto con el maltrato, la crueldad, la ausencia de auxilio, la omisión y la dejadez de atención.

Szechi aclaró que esta ley prevé el abandono como problemática, pero no lo desarrolla con una tipificación sancionatoria tan directa como el Código Contravencional. Por eso, en la práctica, cuando hay una denuncia concreta y pruebas suficientes, el artículo 93 suele ser la vía más inmediata para impulsar una investigación y aplicar una sanción.

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La ley nacional y cuándo el abandono puede ser maltrato

A nivel nacional, la referencia es la ley 14.346, que castiga los malos tratos y actos de crueldad contra los animales. El abandono no aparece nombrado de forma literal en el texto legal, pero la doctrina y la jurisprudencia suelen equipararlo a maltrato cuando se demuestra que el animal quedó expuesto sin alimentación, sin agua o sin atención básica.

Ese fue uno de los puntos destacados por Szechi: si existen las pruebas necesarias para demostrar que el abandono derivó en sufrimiento, hambre, sed o daño físico, el caso puede adquirir una dimensión penal y dejar de ser solo una falta contravencional.

Alto Comedero, un problema que se repite

Para la referente del Instituto de Derecho Animal, lo que ocurre en Alto Comedero no es un episodio aislado sino una problemática sostenida en el tiempo. Señaló que, pese a las campañas de castración y al trabajo de distintas áreas, los resultados no son inmediatos y el abandono sigue siendo una postal repetida en distintos sectores. "Es una situación que no tiene fin", expresó.

También advirtió que hay múltiples causas detrás de estos casos. En algunos hogares, sostuvo, los veterinarios o tratamientos se vuelven inaccesibles por razones económicas. Pero en otros, el problema es el abandono liso y llano, con animales dejados a la deriva, sin contención ni cuidados mínimos.

Qué puede pasar si se comprueba el abandono

Si se abre un sumario contravencional y se acredita la situación, la Justicia puede avanzar con sanciones económicas, trabajo comunitario o arresto, según la gravedad del caso y las pruebas reunidas. En paralelo, si el cuadro encuadra en maltrato animal, también puede intervenir la Justicia penal bajo la ley nacional.

En ese escenario, la clave pasa por la denuncia, la constatación de los hechos y la producción de prueba. Sin esos elementos, muchas situaciones quedan expuestas en lo social pero no logran traducirse en una sanción concreta.

Para la denuncia:

Se realiza en la comisaria más cercana con los datos de dónde ocurre el problema y con pruebas pertinentes (fotos, videos, indicación exacta del lugar, entre otras).

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