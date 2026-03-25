Alto Comedero: alertan que hay cientos de perros abandonados en distintos sectores

En Alto Comedero, San Salvador de Jujuy , las campañas de vacunación antirrábica dejan al descubierto una situación que genera preocupación: la presencia de centenares de perros abandonados en distintos puntos del sector.

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El dato surge en el marco de operativos territoriales que realiza el municipio en barrios de la zona. Durante los recorridos, el personal no solo vacuna mascotas, también detecta animales en la vía pública y casos de acumulación en viviendas particulares.

La información fue brindada por Aida Villalpando, administradora del sector municipal del CIC Copacabana, quien detalló el escenario que se repite a diario.

Las tareas de vacunación se realizan de manera puerta a puerta. En ese trabajo, los equipos municipales encuentran situaciones complejas.

En algunos domicilios aparecen más de 20 perros en un mismo espacio, sin condiciones adecuadas para su cuidado. Esta realidad genera dificultades tanto para los dueños como para el control sanitario.

A la par, la presencia de animales en la calle crece. Perros y gatos sin dueño circulan por distintos sectores del barrio.

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Abandono constante en calles y basurales

Uno de los puntos que más preocupa es el abandono. Según explicó Villalpando, los animales suelen ser dejados en la vía pública, basurales o cerca de centros comunitarios.

Esta práctica se repite de forma diaria. La cantidad de animales varía, pero el número total se mantiene elevado debido a la reproducción constante.

El fenómeno no se limita a una zona puntual. Desde el CIC Copacabana aseguran que la situación se extiende a todo Alto Comedero.

Vacunación y castración como herramientas clave

Las campañas de vacunación antirrábica continúan en distintos puntos del sector. El objetivo es prevenir enfermedades y proteger tanto a los animales como a la comunidad.

Además, el municipio ofrece castraciones gratuitas en el área de Zoonosis. Este servicio busca reducir la población animal y evitar nuevos casos de abandono.

Desde el área municipal solicitan a los vecinos que acerquen sus mascotas a los operativos y que accedan a estos servicios.

El rol de la comunidad frente a la superpoblación animal

El crecimiento de la población de perros y gatos en situación de calle expone la necesidad de reforzar la responsabilidad de los dueños.

El cuidado, la alimentación y el control sanitario de las mascotas forman parte de las acciones necesarias para evitar el abandono.

Las campañas continúan en Alto Comedero con el objetivo de ampliar la cobertura y abordar una problemática que se mantiene en el tiempo.