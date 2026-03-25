miércoles 25 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de marzo de 2026 - 11:36
Jujuy.

Alto Comedero: alertan que hay cientos de perros abandonados en distintos sectores

Desde el CIC Copacabana advierten por la superpoblación animal y refuerzan campañas de vacunación y castración en Alto Comedero

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Alto Comedero: alertan que hay cientos de perros abandonados en distintos sectores

Alto Comedero: alertan que hay cientos de perros abandonados en distintos sectores

En Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, las campañas de vacunación antirrábica dejan al descubierto una situación que genera preocupación: la presencia de centenares de perros abandonados en distintos puntos del sector.

Lee además
Cambia el sistema de pagos para castración de perros y gatos en capital
Servicio.

Cambia el sistema de pagos para castración de perros y gatos en capital
Policías rescataron a tres perros atrapados en un canal de San Pedro de Jujuy
Sociedad.

San Pedro de Jujuy: salvaron a tres perros heridos que habían caído a un canal

El dato surge en el marco de operativos territoriales que realiza el municipio en barrios de la zona. Durante los recorridos, el personal no solo vacuna mascotas, también detecta animales en la vía pública y casos de acumulación en viviendas particulares.

La información fue brindada por Aida Villalpando, administradora del sector municipal del CIC Copacabana, quien detalló el escenario que se repite a diario.

Operativos casa por casa y hallazgos alarmantes

Las tareas de vacunación se realizan de manera puerta a puerta. En ese trabajo, los equipos municipales encuentran situaciones complejas.

En algunos domicilios aparecen más de 20 perros en un mismo espacio, sin condiciones adecuadas para su cuidado. Esta realidad genera dificultades tanto para los dueños como para el control sanitario.

A la par, la presencia de animales en la calle crece. Perros y gatos sin dueño circulan por distintos sectores del barrio.

vacunación (1)

Abandono constante en calles y basurales

Uno de los puntos que más preocupa es el abandono. Según explicó Villalpando, los animales suelen ser dejados en la vía pública, basurales o cerca de centros comunitarios.

Esta práctica se repite de forma diaria. La cantidad de animales varía, pero el número total se mantiene elevado debido a la reproducción constante.

El fenómeno no se limita a una zona puntual. Desde el CIC Copacabana aseguran que la situación se extiende a todo Alto Comedero.

Vacunación y castración como herramientas clave

Las campañas de vacunación antirrábica continúan en distintos puntos del sector. El objetivo es prevenir enfermedades y proteger tanto a los animales como a la comunidad.

Además, el municipio ofrece castraciones gratuitas en el área de Zoonosis. Este servicio busca reducir la población animal y evitar nuevos casos de abandono.

Desde el área municipal solicitan a los vecinos que acerquen sus mascotas a los operativos y que accedan a estos servicios.

El rol de la comunidad frente a la superpoblación animal

El crecimiento de la población de perros y gatos en situación de calle expone la necesidad de reforzar la responsabilidad de los dueños.

El cuidado, la alimentación y el control sanitario de las mascotas forman parte de las acciones necesarias para evitar el abandono.

Las campañas continúan en Alto Comedero con el objetivo de ampliar la cobertura y abordar una problemática que se mantiene en el tiempo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cambia el sistema de pagos para castración de perros y gatos en capital

San Pedro de Jujuy: salvaron a tres perros heridos que habían caído a un canal

Fanático del fiambre y fiel a una cafetería: la historia del perro jujeño que es viral

Otro perro despellejado en El Arenal: "Hay muchísima violencia con los animales"

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Alto Comedero y renuevan los operativos de descacharrado

Lo que se lee ahora
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy. video
24M.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: Jujuy marchó por el 24 de marzo

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil video
Mundo.

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel