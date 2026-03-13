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13 de marzo de 2026 - 08:34
Servicio.

Cambia el sistema de pagos para castración de perros y gatos en capital

Desde el lunes que viene se modifica el sistema de pagos para la castración de perros y gatos en San Salvador de Jujuy. Se otorgan 30 turnos por día.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cambia el sistema de pagos para castración de perros y gatos en capital

Cambia el sistema de pagos para castración de perros y gatos en capital

A partir del lunes 16 de marzo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará un nuevo sistema de pago para acceder al servicio de castración de perros y gatos que se realiza a través de la Dirección de Zoonosis.

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Desde esa fecha, la tasa municipal correspondiente al servicio deberá abonarse en las bocas de recaudación de la Dirección General de Rentas. Para completar el trámite, los vecinos deberán presentar el ticket del turno junto con la confirmación del servicio solicitado.

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Cómo funcionará el nuevo sistema de pago

Desde la Dirección de Zoonosis explicaron que la tasa municipal corresponde a un monto mínimo destinado a la compra de insumos utilizados en los procedimientos de castración, lo que permite garantizar la continuidad del servicio que brinda el municipio.

La directora del área, Jimena Sáenz, señaló que el principal cambio está vinculado al mecanismo para abonar el servicio.

“Los turnos continúan otorgándose de manera presencial, como se venía realizando, con la presentación del certificado antirrábico vigente. La diferencia es que desde la Dirección de Zoonosis se emitirá un ticket para que los vecinos puedan dirigirse posteriormente a la caja de Rentas de la Municipalidad y realizar el pago correspondiente”, explicó la funcionaria.

Turnos disponibles para la castración

Desde el área también informaron que se mantienen los turnos diarios para la atención de mascotas en los distintos centros y en los quirófanos móviles.

En este sentido, Sáenz detalló que se otorgan 15 turnos por la mañana y 15 por la tarde en cada centro, con el objetivo de brindar atención a la mayor cantidad posible de vecinos.

Requisitos para acceder al servicio

Las autoridades recordaron que existen condiciones básicas para que las mascotas puedan ser sometidas al procedimiento.

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Tener más de seis meses y menos de ocho años de edad.

  • No encontrarse en celo.

  • No estar preñadas, en el caso de las hembras.

  • Contar con certificado antirrábico vigente.

Dónde solicitar los turnos

Los vecinos interesados en esterilizar a sus perros o gatos deberán acercarse personalmente a la sede de Zoonosis para solicitar turno, de lunes a viernes de 7 a 13 y de 14 a 20 horas.

Los Centros Modelos de Zoonosis funcionan en tres puntos de la ciudad:

  • Centro Nº1: avenida Raúl Galán y Presidente Perón, barrio Santa Rosa.

  • Centro Nº2: avenida Yuto, entre Chalicán y Mina 9 de Octubre, barrio Alto Comedero.

  • Centro Nº3: calle 9 de Julio y Oscar Orías, barrio Almirante Brown.

Desde el municipio remarcaron que la castración es una herramienta fundamental para el control de la población animal y la prevención de enfermedades, además de contribuir a una tenencia responsable de mascotas.

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