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8 de junio de 2026 - 12:18
Policiales.

Declararon culpable al gendarme imputado por el asesinato de Ivo Torres en La Quiaca

En la última audiencia del juicio por el asesinado del jujeño Ivo Torres en La Quiaca, se dio a conocer la culpabilidad del único imputado.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Walter Álvarez culpable del asesinato de Ivo Torres

Walter Álvarez culpable del asesinato de Ivo Torres

Declararon culpable al gendarme Walter Álvarez por el homicidio de Ivo Torres, el joven de 22 años asesinado en La Quiaca. El veredicto se conoció este 8 de junio, tras las audiencias del juicio que habían iniciado en mayo.

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"Los tres declaramos responsable Álvarez por la muerte de Ivo Torres. Se trató de un homicidio", indicó el juez Domingo Batule, al dar a conocer el veredicto.

Luego del fallo condenatorio, el Tribunal fijaría una nueva audiencia para determinar la pena que recibirá el imputado.

culpable Walter álvarez

Contexto del caso

El asesinato de Ivo Torres se cometió la mañana del 6 de febrero del 2025, en la zona de frontera quiaqueña. El joven transitaba por el barrio Praderas del Norte, sector sur de la ciudad fronteriza y su muerte conmocionó a la comunidad.

Según las primeras informaciones, el joven circulaba en moto cuando fue divisado por efectivos de Gendarmería pertenecientes al Escuadrón 21.

Bajo la sospecha de un presunto delito, los gendarmes habrían iniciado una persecución para detenerlo. Durante el operativo, los agentes dispararon contra el motociclista y su vehículo. Ivo Rodrigo Torres murió en el acto, mientras que la moto habría recibido al menos cinco impactos de bala.

Marcha de familia de Ivo Torres

Las fuentes judiciales señalaron que la víctima era un ciudadano argentino de 22 años, oriundo de Barrancas. Aunque trascendió que podría estar transportando hojas de coca al momento del hecho, esta información no fue puntualizada.

Cuatro efectivos de Gendarmería Nacional, tres hombres y una mujer, fueron detenidos, quienes estuvieron en el móvil durante la persecución y el asesinato de Ivo Torres. Walter Álvarez espero el juicio con prisión preventiva, ya que fue señalado como autor material de los disparos que dieron con la muerte del joven.

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