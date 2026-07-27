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27 de julio de 2026 - 07:17
Jujuy.

Cómo va a estar el tiempo la última semana de Julio en Jujuy

La última semana de julio llega con cambios en el tiempo. Conocé qué anticipa el pronóstico para los próximos días en Jujuy.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Tras un fin de semana con buen tiempo, la última semana de julio comenzará con temperaturas agradables y cielo mayormente despejado en San Salvador de Jujuy. Sin embargo, hacia mediados de la semana volverán las lluvias y se registrará un descenso de la temperatura, según el pronóstico de Meteored.

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Un inicio de semana con sol y temperaturas agradables

El regreso a clases, previsto para este lunes 27 de julio, estará acompañado por condiciones meteorológicas favorables. Se espera una jornada con cielo despejado, una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 6°C, con viento leve a moderado.

El martes 28 continuará el buen tiempo, con cielo soleado y un leve ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 26°C, mientras que la mínima será de 9°C, convirtiéndose en uno de los días más cálidos de la semana.

Las lluvias regresarán entre miércoles y jueves

Las condiciones comenzarán a cambiar desde el miércoles 29 de julio, cuando aumentará la nubosidad y habrá un 60% de probabilidad de lluvias, con un acumulado estimado de 2,9 milímetros.

Para el jueves 30, el pronóstico anticipa una mayor inestabilidad, con 70% de probabilidad de precipitaciones y cerca de 1 milímetro de lluvia. Además, las temperaturas descenderán y la máxima rondará los 20°C.

El viernes mejora el tiempo

El viernes 31 de julio volverán las condiciones estables. Se espera un cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas, con una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 12°C.

Será una jornada con viento de intensidad moderada, especialmente durante la tarde.

Agosto comenzará con buen tiempo

El primer día de agosto llegará con condiciones ideales para actividades al aire libre. Para el sábado 1° de agosto, Meteored pronostica una jornada completamente soleada, con una máxima de 26°C y una mínima de 11°C.

De esta manera, el último tramo de julio presentará un escenario variable en Jujuy: un comienzo cálido y estable, un breve período de inestabilidad hacia mitad de semana y un cierre con tiempo nuevamente agradable y temperaturas en ascenso.

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