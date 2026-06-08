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8 de junio de 2026 - 11:54
Jujuy.

Crisis en Bolivia: el impacto en La Quiaca

El Ministerio de Seguridad reforzó la presencia policial en La Quiaca ante la situación económica y política que atraviesa Bolivia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Controles en la frontera - Argentina- Bolivia&nbsp; (image ilustrativa)

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El director provincial de Seguridad, Manuel Vargas, explicó que el Ministerio de Seguridad mantiene reuniones y contacto con distintos organismos, entre ellos Gendarmería Nacional y la Policía de Villazón, para monitorear la situación en la frontera.

“Ya tuvimos reuniones previas con personal de Gendarmería y también con colegas de la Policía de Villazón”, señaló el director de seguridad en diálogo con TodoJujuy y Canal 4.

Refuerzos en La Quiaca

El funcionario confirmó que, ante la posibilidad de un mayor ingreso de personas por abastecimiento, se enviaron refuerzos policiales a la zona fronteriza.

“Se envió personal de refuerzo del grupo del SEOP y también de Infantería, que está haciendo base alrededor de la zona de La Quiaca”, explicó.

Vargas remarcó que, por el momento, no se registran situaciones de mayor gravedad, pero sí se trabaja de manera preventiva. “Desde la Fuerza de Seguridad y desde el Ministerio de Seguridad ya se envió un refuerzo”, agregó.

filas combustible La Quiaca

Ingresos por pasos alternativos

Consultado sobre el modo en que las personas ingresan desde Bolivia, el director provincial de Seguridad indicó que, en algunos casos, lo hacen por pasos alternativos o no habilitados.

“Sabemos que la zona de frontera es amplia y no tenemos una división natural que impida eso, así que el pase se da por distintos sectores”, sostuvo. “Sabemos que la zona de frontera es amplia y no tenemos una división natural que impida eso, así que el pase se da por distintos sectores”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que se realiza un seguimiento diario de la situación para determinar si es necesario desplazar más personal o modificar los operativos en la zona.

Compras de mercadería y combustible

Vargas señaló que las personas que cruzan desde Villazón buscan principalmente abastecerse de distintos productos en La Quiaca. Entre los puntos observados mencionó la compra de mercadería y combustible.

“Por lo general hay de todo. Se destaca el tema de las mercaderías y también tenemos conocimiento sobre el abastecimiento de pollos en particular”, indicó. “Por lo general hay de todo. Se destaca el tema de las mercaderías y también tenemos conocimiento sobre el abastecimiento de pollos en particular”, indicó.

La situación se da en medio de la crisis que atraviesa Bolivia, con dificultades económicas, protestas y bloqueos en distintas regiones del país, lo que impacta en el abastecimiento y en el movimiento comercial de las ciudades fronterizas.

Pasos alternativos - la quiaca
Frontera en alerta por la crisis económica en Bolivia

Frontera en alerta por la crisis económica en Bolivia

Sin aumento de delitos por ahora

El funcionario también fue consultado sobre si la situación derivó en un incremento de hechos delictivos en la zona de frontera. Al respecto, aclaró que hasta el momento no se detectó un aumento.

“Por el momento no tenemos registros de que se hayan incrementado los hechos delictuosos”, afirmó. “Por el momento no tenemos registros de que se hayan incrementado los hechos delictuosos”, afirmó.

Sobre la actividad de pasadores o mulas, Vargas sostuvo que la información se releva diariamente, pero que no existe hasta ahora un incremento masivo por encima de lo habitual.

Embed - JUJUY REFUERZA LA FRONTERA POR LA CRISIS EN BOLIVIA

Atención en el Hospital Jorge Uro

Otro de los puntos bajo observación es la demanda sanitaria en La Quiaca, especialmente en el Hospital Jorge Uro. Vargas indicó que se mantiene el seguimiento sobre la asistencia médica, aunque aclaró que por ahora no hay datos que indiquen una situación fuera de lo habitual.

Según la información conocida hasta el momento, la atención en el Hospital Jorge Uro se desarrolla con normalidad.

Una frontera bajo monitoreo

El director provincial de Seguridad remarcó que la situación en Bolivia genera preocupación y por eso se mantiene un esquema preventivo en la frontera.

“Sí, tenemos preocupación. Estamos incrementando la seguridad y día a día recabando información para, en todo caso, desplazar más efectivos”, expresó. “Sí, tenemos preocupación. Estamos incrementando la seguridad y día a día recabando información para, en todo caso, desplazar más efectivos”, expresó.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el objetivo es anticiparse a posibles escenarios de mayor movimiento, evitar inconvenientes en la zona de frontera y garantizar el control en los sectores habilitados y alternativos.

Lo que tenés que saber

  • Jujuy reforzó la seguridad en la frontera con Bolivia.
  • Los refuerzos se concentran en la zona de La Quiaca.
  • Se envió personal del SEOP e Infantería.
  • Hubo reuniones con Gendarmería y contacto con la Policía de Villazón.
  • Detectan ingreso de personas desde Bolivia para comprar mercaderías y combustible.
  • Por ahora no se registró aumento de hechos delictivos.
  • La atención en el Hospital Jorge Uro se mantiene normal.

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