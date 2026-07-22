Bolivia: arrestaron a un responsable por los incendios forestales registrados en Tarija. 

Un hombre fue detenido este martes en Bolivia por su presunta responsabilidad en el inicio de uno de los incendios forestales que afectan al departamento de Tarija. Las autoridades locales avanzan con las investigaciones para establecer cómo se originaron los focos.

Mientras brigadistas continúan combatiendo los incendios forestales que golpean a Tarija, las autoridades bolivianas dieron un primer paso en la investigación con la detención de un hombre acusado de haber provocado uno de los focos . El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar su grado de responsabilidad en el inicio del fuego.

La detención se produjo en el marco de la investigación por el incendio ocurrido en Sella Quebrada , una zona situada a aproximadamente 19 kilómetros de la ciudad de Tarija. Según las autoridades policiales, los agentes recopilaron pruebas que apuntarían a la participación del acusado en el origen de las llamas.

El caso permanece bajo investigación y el aprehendido quedó a disposición de la Justicia, que será la encargada de definir los próximos pasos del proceso. El alcalde de Tarija, Jhonny Torrez , aseguró que se mantendrán firmes contra quienes provoquen incendios y agradeció la participación de los vecinos de la zona en la detención del acusado.

La situación llevó a la Gobernación de Tarija a declarar la emergencia departamental por los múltiples focos de incendio registrados en comunidades próximas a la ciudad. La gobernadora María René Soruco aseguró que la decisión busca agilizar la movilización de recursos, fortalecer los operativos para controlar las llamas y brindar apoyo a los habitantes afectados.

El fuego comenzó el jueves pasado y avanzó rápidamente debido a una combinación de factores climáticos desfavorables. La presencia de intensos vientos y una prolongada sequía, considerada una de las más fuertes de los últimos años, generaron un escenario propicio para la expansión de los incendios.

En los últimos diez años, Bolivia registró incendios forestales de manera frecuente durante la temporada seca. Entre julio y octubre, la falta de lluvias y los intensos vientos suelen convertirse en factores determinantes para la propagación de las llamas.

El presidente boliviano Rodrigo Paz, cercano a Tarija por sus lazos familiares y políticos, advirtió que algunos incendios podrían tener un origen intencional. Ante esta situación, reclamó una investigación exhaustiva, mientras el Ministerio Público mantiene abiertas cuatro investigaciones destinadas a establecer quiénes estarían detrás de las quemas.

Ante la emergencia, en los últimos días se multiplicaron las iniciativas de ayuda para asistir a quienes combaten los incendios. Las campañas de donación reúnen materiales, medicamentos, alimentos, barbijos y distintos elementos necesarios para los bomberos y habitantes de las comunidades afectadas, mientras un grupo de 70 personas llegó desde una zona fronteriza para sumarse al operativo.

El origen de los incendios en Bolivia

Investigaciones de organismos ambientales y centros académicos coinciden en que gran parte de los incendios forestales son consecuencia de acciones humanas y no de fenómenos naturales. Entre los factores más frecuentes se encuentran las quemas para habilitar tierras de cultivo, la ampliación de zonas productivas, la distribución de terrenos rurales y la ocupación irregular de áreas destinadas a actividades ilícitas.

Los estudios también ponen el foco en la legislación vigente, cuestionada por organizaciones ambientales bajo el concepto de “leyes incendiarias”. Según estas críticas, las normas permitieron la expansión de desmontes y quemas autorizadas, mientras que las penas para quienes generan incendios ilegales son consideradas débiles y de difícil aplicación.