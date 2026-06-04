Crisis en Bolivia: cruzan desde Villazón para comprar combustible en La Quiaca

La falta de combustible en Bolivia llevó a vecinos de Villazón a cruzar hacia La Quiaca para abastecerse del lado argentino desde hace dos días. Elbio Llampa, periodista de Canal 4, explicó que la situación ocurre en medio de la crisis que atraviesa el vecino país, donde los bloqueos complican la circulación de vehículos y el acceso normal al combustible.

El conflicto en Bolivia se profundiza y ya se siente en la zona fronteriza con Jujuy. Según relató Llampa, en Villazón la falta de combustible comenzó a modificar la rutina de muchas personas que necesitan abastecerse y comenzaron a comprar combustible en La Quiaca.

La situación en Bolivia se agudiza, renunciaron ministros con cambios en el gabinete. Villazón está sintiendo el impacto por el combustible. La situación en Bolivia se agudiza, renunciaron ministros con cambios en el gabinete. Villazón está sintiendo el impacto por el combustible.

filas combustible La Quiaca

Bidones y compras del lado argentino

Desde hace dos días, vecinos de Villazón llegan a La Quiaca para cargar combustible en bidones. Llampa detalló que la modalidad se repite y que podría sostenerse durante varios días más si la situación no mejora.

“Hace dos días la gente de Villazón cruza el puente para cargar combustible en el lado argentino, en La Quiaca. Cargan bidones de 20 y 30 litros, creen que esto podría pasar hasta el lunes”, relató.

Por ahora, del lado argentino la situación se mantiene fluida y no se informaron medidas especiales para impedir la compra.

Pagan casi el doble por litro

Uno de los datos centrales es la diferencia de precio entre ambos lados de la frontera. Aunque comprar en Argentina representa un gasto mucho mayor, la falta de combustible en Bolivia hace que muchas personas crucen igual.

“Tienen que gastar 2.200 pesos para un litro, mientras que en Villazón es 1.110. Gastan el doble”, señaló Llampa.

No descartan que también busquen alimentos

Por el momento, las compras están concentradas en combustible y no en alimentos. Sin embargo, Llampa señaló que esa posibilidad no está descartada si el conflicto continúa.

La Quiaca aparece como el punto más cercano para abastecerse desde Villazón, aunque quienes cruzan saben que del lado argentino los precios son más altos.