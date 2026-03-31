El diputado provincial Iván Poncio afirmó que las rutas nacionales atraviesan una "situación casi terminal"

El diputado provincial por el frente Jujuy Crece, Iván Poncio habló de la situación de las rutas nacionales : “Lo que antes eran baches aislados se transformaron en un paisaje de abandono sistémico que pone en riesgo la conectividad del país y la vida de las personas que recorren las rutas nacionales ”, dijo y advirtió que la red vial nacional atraviesa una “ situación casi terminal ”.

Jujuy. Estado de las rutas en Jujuy en este martes 31 de marzo

Sociedad. Viajar a Chile con mascotas en Semana Santa: qué piden para cruzar por el Paso de Jama

Asimismo, el legislador hizo referencia al "colapso" registrado en la Ruta Nacional 9 , a la altura de Cuesta de Bárcena , donde recientemente " dos camiones de gran porte quedaron varados en un tramo que ya es considerado riesgoso para el transporte de carga".

En este contexto, Poncio sostuvo que “ la geografía jujeña es testigo del deterioro de la red vial nacional ” y puntualizó que el incidente de Bárcena “ no configura un hecho aislado, sino la cara visible de rutas que se desmoronan ”.

image Iván Poncio.

Además, argumentó que “la falta de mantenimiento en zonas críticas de montaña no solo afecta el comercio y el transporte logístico, sino que representa un peligro inminente para la seguridad vial de quienes transitan por el norte argentino”.

“Lo mismo ocurre en la Ruta 34 con un marcado deterioro en Puente del Zanjón, Curva del Quemado, Cruce Vial Palo Blanco y puente río Zora”, añadió.

“Esta crisis no es accidental”

Por otra parte, Poncio recordó que “los propios trabajadores de Vialidad Nacional denunciaron que el 70% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado y que gran parte de estos tramos ya alcanzaron una situación irreparable”.

En esa línea, explicó que “esta crisis no es accidental, es el resultado directo de un agresivo proceso de desinversión”.

Al referirse a los números de la inversión pública, señaló que “el gasto de capital se desplomó, en promedio, un 82% en términos reales”. Además, agregó que “en 2025, la inversión del Estado nacional tocó su piso más bajo en la historia, representando apenas el 0,3% del PBI. Para colmo, las proyecciones para este año no ofrecen alivio, con una partida presupuestaria de solo el 0,4% del PBI”.

Por último, remarcó que “está más que claro que el gobierno libertario se mantendrá firme en su postura de no destinar recursos al mantenimiento preventivo” y concluyó: “Estamos ante un proceso de desinversión que ya no solo afecta la comodidad del viaje, sino la integridad misma de la red troncal del país”.