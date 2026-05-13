Jujuy busca avanzar con el Banco Mundial en minería, rutas y obras claves

Representantes del Banco Mundial se reunieron con referentes del gobierno de Jujuy para avanzar en el análisis de proyectos vinculados a la minería, la infraestructura vial y el desarrollo productivo de la provincia. La agenda incluyó una junta encabezada por el gobernador Carlos Sadir y luego una instancia de trabajo con organismos provinciales.

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Dichas reuniones se extenderán hasta el 15 de mayo y buscan definir alcances, costos y próximos pasos técnicos, económicos, ambientales y sociales de los proyectos.

El encuentro tuvo como eje el financiamiento de iniciativas consideradas estratégicas para la provincia. Según se informó, las conversaciones estuvieron centradas en dos líneas principales: una vinculada a una zona de polo tecnológico minero y otra relacionada con obras viales.

Tras la reunión, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, explicó que el objetivo es avanzar en gestiones para conseguir créditos destinados a esos proyectos. “La intención es conseguir un crédito para una zona de polo tecnológico minero y otro para rutas”, sostuvo el funcionario.

En el caso de las obras viales, la provincia decidió enfocar las tratativas en la Ruta N° 1. Stanic indicó que esta definición se tomó luego de que la Ruta N° 66 fuera incorporada a concesiones nacionales.

Representante Banco Mundial

Una agenda con minería, infraestructura y producción

La reunión con el Banco Mundial no quedó limitada a un encuentro protocolar. Después de la instancia con el gobernador, se realizó una mesa de trabajo con el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y la gerente de operaciones del Banco Mundial con base en Buenos Aires, Cristina Santos.

En esa instancia participaron equipos técnicos y representantes de distintas áreas del Gobierno provincial, entre ellas Infraestructura, Minería, Desarrollo Económico y Producción, Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Dirección Provincial de Vialidad.

El objetivo de esta etapa fue realizar una pre-evaluación de los proyectos, definir alcances y costos, además de ordenar los próximos pasos vinculados a adquisiciones, detalles técnicos, evaluación económica y aspectos ambientales y sociales.

El Banco Mundial destacó el diálogo con la Provincia

Cristina Santos, gerente de operaciones del Banco Mundial en Argentina, señaló que la conversación con el gobernador giró en torno a las colaboraciones que ya existen en Jujuy y a las posibilidades de avanzar con nuevas propuestas.

“La respuesta fue cordial y tuvimos una buena discusión de algunos temas, creemos que habrá avances en la medida que las propuestas estén encaminadas”, afirmó Santos.

Reunión con representantes Banco Mundial

La agenda de trabajo se extenderá hasta el 15 de mayo y forma parte de las gestiones que la provincia viene impulsando para reactivar proyectos, fortalecer la articulación entre producción y empleo, y avanzar en obras consideradas prioritarias para el desarrollo jujeño.