miércoles 13 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de mayo de 2026 - 18:13
Reunión.

Jujuy busca avanzar con el Banco Mundial en minería, rutas y obras claves

Representantes del Banco Mundial mantuvieron reuniones en Jujuy para analizar posibles líneas de financiamiento destinadas a proyectos mineros, infraestructura vial y desarrollo productivo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Reunión con representantes del Banco Central.

Reunión con representantes del Banco Central.

Representantes del Banco Mundial se reunieron con referentes del gobierno de Jujuy para avanzar en el análisis de proyectos vinculados a la minería, la infraestructura vial y el desarrollo productivo de la provincia. La agenda incluyó una junta encabezada por el gobernador Carlos Sadir y luego una instancia de trabajo con organismos provinciales.

Lee además
Argentina lidera el ranking mundial de estrés: 49% de adultos con tensión y ansiedad frecuente
País.

Argentina lidera el estrés mundial y en Jujuy muchos naturalizan vivir cansados
Jujuy tendrá un concierto gratuito con músicos de Latinoamérica y Estados Unidos
Jujuy.

Jujuy tendrá un concierto gratuito con músicos de Latinoamérica y Estados Unidos

Dichas reuniones se extenderán hasta el 15 de mayo y buscan definir alcances, costos y próximos pasos técnicos, económicos, ambientales y sociales de los proyectos.

Jujuy y el Banco Mundial: qué proyectos se analizaron

El encuentro tuvo como eje el financiamiento de iniciativas consideradas estratégicas para la provincia. Según se informó, las conversaciones estuvieron centradas en dos líneas principales: una vinculada a una zona de polo tecnológico minero y otra relacionada con obras viales.

Tras la reunión, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, explicó que el objetivo es avanzar en gestiones para conseguir créditos destinados a esos proyectos. “La intención es conseguir un crédito para una zona de polo tecnológico minero y otro para rutas”, sostuvo el funcionario.

En el caso de las obras viales, la provincia decidió enfocar las tratativas en la Ruta N° 1. Stanic indicó que esta definición se tomó luego de que la Ruta N° 66 fuera incorporada a concesiones nacionales.

Representante Banco Mundial

Una agenda con minería, infraestructura y producción

La reunión con el Banco Mundial no quedó limitada a un encuentro protocolar. Después de la instancia con el gobernador, se realizó una mesa de trabajo con el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y la gerente de operaciones del Banco Mundial con base en Buenos Aires, Cristina Santos.

En esa instancia participaron equipos técnicos y representantes de distintas áreas del Gobierno provincial, entre ellas Infraestructura, Minería, Desarrollo Económico y Producción, Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Dirección Provincial de Vialidad.

El objetivo de esta etapa fue realizar una pre-evaluación de los proyectos, definir alcances y costos, además de ordenar los próximos pasos vinculados a adquisiciones, detalles técnicos, evaluación económica y aspectos ambientales y sociales.

El Banco Mundial destacó el diálogo con la Provincia

Cristina Santos, gerente de operaciones del Banco Mundial en Argentina, señaló que la conversación con el gobernador giró en torno a las colaboraciones que ya existen en Jujuy y a las posibilidades de avanzar con nuevas propuestas.

“La respuesta fue cordial y tuvimos una buena discusión de algunos temas, creemos que habrá avances en la medida que las propuestas estén encaminadas”, afirmó Santos.

Reunión con representantes Banco Mundial

La agenda de trabajo se extenderá hasta el 15 de mayo y forma parte de las gestiones que la provincia viene impulsando para reactivar proyectos, fortalecer la articulación entre producción y empleo, y avanzar en obras consideradas prioritarias para el desarrollo jujeño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Argentina lidera el estrés mundial y en Jujuy muchos naturalizan vivir cansados

Jujuy tendrá un concierto gratuito con músicos de Latinoamérica y Estados Unidos

Deudores alimentarios de Jujuy tendrán prohibido ingresar a las canchas de todo el país

Hinchas de Gimnasia de Jujuy denunciaron maltrato y violencia de la policía de Tucumán

El videojuego que busca enseñar historia argentina y tiene participación jujeña

Lo que se lee ahora
Choque frontal en Ruta 66 video
Jujuy.

"A mis viejos me los quitaron": rompió el silencio el hijo de la pareja que murió en Ruta 66

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero

Palma Sola: decomisaron 20 quirquinchos que estaban en manos de cazadores video
Jujuy.

Rescataron de cazadores a 20 quirquinchos en Palma Sola

Choque frontal en Ruta 66 video
Jujuy.

"A mis viejos me los quitaron": rompió el silencio el hijo de la pareja que murió en Ruta 66

Impactante principio de incendio de un auto en Puente Gorriti video
Jujuy.

Impactante principio de incendio de un auto en Puente Gorriti

Jujeños detenidos en Tucumán video
Policiales.

Detuvieron a dos jujeños en Tucumán en la previa del partido de Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel