El estado de las rutas en Jujuy este miércoles 22 de abril

Estado de las rutas.

El estado de transitabilidad de rutas en Jujuy presenta este 22 de abril un escenario complejo en distintos puntos de la provincia. El informe difundido por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, advierte cortes totales, sectores habilitados solo para vehículos especiales y múltiples tramos donde se pide circular con extrema precaución.

Las condiciones responden al impacto de las lluvias registradas en las últimas horas, que provocan crecidas de ríos, arrastre de sedimentos y desmoronamientos en caminos de altura y zonas rurales.

El relevamiento incluye rutas provinciales y nacionales, con mayor afectación en regiones de la Puna, quebrada y áreas cercanas a cauces activos.

Rutas intransitables El parte oficial confirma cortes totales en varios caminos por la presencia de agua o daños estructurales:

Ruta Provincial 29: tramo hacia Río Tesorero, cerrado por crecida de río.

Ruta Provincial 48: a la altura de la localidad de El Carmen, corte total por avance del río.

Ruta Provincial 37: camino al Talar, intransitable por crecida. En estos sectores no se permite la circulación hasta nuevo aviso. Rutas transitables con precaución El informe detalla una extensa lista de caminos donde se puede circular, pero bajo condiciones especiales o con advertencias: RP 19 camino a Normenta: habilitada solo para vehículos 4x4.

RP 35 camino a Tilquiza: desmoronamientos en el trayecto.

RP 79 Altos del Moreno: condiciones irregulares.

RP 19 acceso a El Moreno: solo vehículos 4x4.

RP 26 El Ceibal: circulación con precaución.

RP 73 Puerta de Zenta: estado inestable.

RP 73B Ocumaso: transitabilidad reducida.

RP 6 tramo Santa Clara – El Fuerte: con advertencias.

RP 83 Abra de Caña: desmoronamiento en zona de cerro.

RN 40 altura San Juan: sectores con camino degradado.

RP 22 El Pongo – Chorro: corte por crecida de río.

RN 40 Los Blancos – El Cucho: corte parcial por crecida.

RN 40 Cañadón de Oros: circulación con precaución.

RP 7 sector Cañadón Chico – Casa Colorada – Misa: condiciones irregulares.

RP 83 paraje Aguada de Tidre (tramo Libertador – San Francisco): con precaución.

RP 4 acceso a Laguna de Yala: sedimento sobre calzada.

RN 9 acceso: presencia de sedimento.

RP 75 Alto Carrizal: camino afectado.

RP 7 Casa Colorada – San Juan de Misa Rumi: con precaución.

RN 40 altura Río San Juan de Oro: estado variable.

RP 35 desde Arroyo Seco hasta Finca Calla Huasi: condiciones complicadas.

RN 40 entre El Cañadón y Paicone: precaución.

RP 11 Alto Río Las Burras: circular con cuidado.

RP 5 Santa Catalina – Cieneguillas: transitable con precaución.

RP 67: habilitada con advertencias.

RP 64: transitable con precaución.

RP 65: con sectores comprometidos.

RP 40 entre Orosmayo y Cusi Cusi: circulación con precaución.

RN 40 desde Susques hasta Puesto Sey: condiciones variables.

RN 34 entre RP 43 y RP 61 (Manantiales): desvíos y máxima precaución.

RN 52 desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70: presencia de baches por tramos.

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