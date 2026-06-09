Transportistas podrían bloquear el paso de La Quiaca - Villazón por la falta de combustible

La crisis por el desabastecimiento de combustible en la ciudad boliviana de Villazón sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la Asociación Mixta de Transporte Libre Villazón (ATL) anunciara la posibilidad de bloquear el Puente Internacional que une esa localidad con La Quiaca, Argentina.

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La advertencia fue realizada durante una conferencia de prensa, donde los representantes del sector manifestaron su profunda preocupación por la escasez de gasolina que afecta tanto a los trabajadores del transporte como a la población en general.

El paso internacional La Quiaca - Villazón se verá interrumpido por 24hs

Según informaron desde la organización, la decisión fue tomada durante una asamblea de emergencia convocada ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades.

Los transportistas señalaron que la situación se volvió insostenible debido a las largas filas para cargar combustible y las dificultades que enfrentan diariamente para desarrollar sus actividades laborales.

En este contexto, resolvieron otorgar un plazo de 24 horas para que los organismos competentes restablezcan el abastecimiento normal de carburantes en la región.

Cuestionamientos a las autoridades

Durante la conferencia, los integrantes de la ATL expresaron su descontento con la actuación de los distintos niveles del Estado, al considerar que no existieron gestiones eficaces para resolver el problema.

Además, apuntaron contra las recientes declaraciones del alcalde municipal de Villazón, Roger Soza, realizadas ante medios nacionales bolivianos.

Desde el sector del transporte calificaron esos dichos como "irresponsables" y sostuvieron que no reflejan la realidad que atraviesan tanto los trabajadores como los habitantes de la ciudad fronteriza.

El puente internacional, en el centro del conflicto

La posibilidad de bloquear el Puente Internacional Villazón–La Quiaca genera preocupación debido a la importancia estratégica que tiene este paso fronterizo para el tránsito de personas, el comercio y las actividades económicas entre Argentina y Bolivia.

De concretarse la medida, podrían registrarse importantes demoras y complicaciones para quienes diariamente utilizan este corredor binacional.

Mientras tanto, los transportistas aguardan una respuesta oficial que permita evitar la protesta y normalizar el suministro de combustible, un problema que continúa afectando a diversas regiones de Bolivia y que mantiene en alerta a distintos sectores productivos y sociales.