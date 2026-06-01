Crisis en Bolivia: declaran estado de emergencia en Villazón y convocan a una marcha

El sector reclama respuestas ante la crisis económica, la caída de ventas y el impacto de los bloqueos en Bolivia.

El sector reclama respuestas ante la crisis económica, la caída de ventas y el impacto de los bloqueos en Bolivia.

Según la convocatoria, la movilización está prevista para el miércoles 3 de junio , con concentración desde las 9 de la mañana . La medida incluiría el cierre total de mercados, tiendas y puestos de venta de los comerciantes afiliados. Medios y páginas locales de Villazón replicaron la convocatoria bajo el planteo de “ estado de emergencia” del sector gremial .

El sector reclama respuestas ante la crisis económica, la caída de ventas y el impacto de los bloqueos en Bolivia.

El reclamo de los gremiales apunta a la difícil situación que atraviesa el comercio en Villazón , una ciudad fuertemente vinculada al movimiento fronterizo con La Quiaca. En el documento difundido en redes, el sector advierte por la caída de la actividad, el impacto de los bloqueos y las dificultades para sostener las ventas.

La medida se da en un contexto nacional complejo para Bolivia, con protestas, bloqueos y problemas de abastecimiento en distintas zonas del país. Reuters informó que el Gobierno boliviano evaluó avanzar con herramientas de emergencia ante la escalada del conflicto social, que generó faltantes de alimentos, combustibles y medicamentos en algunos puntos.

Cierre de mercados y movilización

De acuerdo con la información difundida por páginas locales, la marcha fue convocada por la Federación Regional de Comerciantes Minoristas de Villazón y contempla el cierre de mercados como forma de protesta. La concentración será por la mañana y se espera la participación de comerciantes de distintos rubros.

La situación preocupa especialmente por el peso que tiene la actividad comercial en la ciudad fronteriza. Villazón recibe diariamente a compradores y trabajadores vinculados al intercambio con La Quiaca, por lo que cualquier restricción o cierre de mercados puede impactar también en el movimiento económico de la frontera.

Bolivia El sector reclama respuestas ante la crisis económica, la caída de ventas y el impacto de los bloqueos en Bolivia.

Un conflicto que puede afectar la frontera

Aunque la convocatoria se concentra del lado boliviano, el escenario es seguido con atención en Jujuy por la relación directa entre Villazón y La Quiaca. La dinámica comercial de ambas ciudades depende del paso fronterizo, de la circulación de compradores y del funcionamiento normal de mercados, ferias y locales.

Lo más importante