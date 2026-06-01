Día Mundial de la Leche: la ciencia destaca sus beneficios para la salud

El Día Mundial de la Leche se conmemora cada 1 de junio desde 2001, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) . La fecha fue establecida para resaltar la importancia de este alimento en la seguridad alimentaria , la nutrición y el desarrollo económico.

El día se estableció en un contexto en el que la ciencia vuelve a poner en valor a los alimentos naturales como herramientas de prevención , más allá del enfoque centrado únicamente en suplementos o productos ultraprocesados .

Según la FAO , la leche se ubica entre los productos agroalimentarios de mayor producción y valor a nivel mundial, debido a su alta densidad de nutrientes esenciales y a su versatilidad dentro de distintos patrones de alimentación .

Uno de los hallazgos más mencionados en la evidencia científica reciente proviene de un estudio de la Universidad de Oxford , que durante más de 16 años analizó los hábitos alimentarios de más de 540.000 mujeres . Los resultados indicaron que una ingesta diaria de 300 mg de calcio —equivalente a un vaso de leche— se asocia con una reducción del 17% en el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal .

La investigadora principal Keren Papier señaló que este efecto se explica porque el calcio tiene la capacidad de “unirse a los ácidos biliares y a los ácidos grasos libres presentes en el colon”, lo que disminuye su potencial de provocar daño a nivel celular.

La leche destaca por su aporte de proteínas de alto valor biológico, vitaminas A y D, calcio, fósforo y minerales como magnesio y selenio clave para la salud.

Aporte de un vaso de leche a la salud integral

La leche es una fuente de proteínas de alto valor biológico y aporta micronutrientes esenciales como vitaminas A y D, junto con minerales como calcio y fósforo. También contiene vitaminas del complejo B —entre ellas la B12—, además de magnesio y selenio, nutrientes asociados a diversas funciones celulares y procesos metabólicos fundamentales.

De acuerdo con la FAO, este perfil nutricional adquiere una relevancia particular en regímenes alimentarios basados principalmente en vegetales, ya que la leche contribuye a reforzar la variedad y la densidad de nutrientes, especialmente en contextos donde el acceso a otras fuentes de origen animal es más limitado.

En cuanto a las recomendaciones de consumo en Argentina, las Guías Alimentarias para la Población Argentina del Ministerio de Salud de la Nación establecen una ingesta sugerida de tres porciones diarias de leche, yogur o queso. El documento recomienda optar, en lo posible, por versiones descremadas, con el objetivo de asegurar el aporte adecuado de calcio, proteínas y vitaminas esenciales.

Las Guías Alimentarias Argentinas recomiendan tres porciones diarias de leche, yogur o queso, preferentemente descremados, para cubrir necesidades de calcio y proteínas.

Una porción puede representar, por ejemplo, una taza de leche, un vaso de yogur, una fetita de queso cremoso del tamaño aproximado de una baraja de cartas o una cucharada de queso untable. De acuerdo con las recomendaciones oficiales, el objetivo diario puede cubrirse de manera sencilla combinando un vaso de leche, una porción de yogur y otra de queso dentro del mismo día.

Por otra parte, la leche sigue siendo considerada un alimento clave durante la primera infancia y útil en todas las etapas de la vida debido a su perfil nutricional completo, según señala la Clínica Universidad de Navarra. También aporta distintas vitaminas y ciertas enzimas de tipo digestivo, de acuerdo con la información difundida por la institución. Esta combinación de componentes le otorga un rol relevante dentro del funcionamiento del organismo.

Es importante señalar que, en el contexto de esta conmemoración, Mastellone Hnos. realizará la entrega de 250.000 vasos de leche destinados a poblaciones en situación de vulnerabilidad, a través de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, la organización Pata Pila, la Fundación Haciendo Camino y distintos hospitales ubicados en las comunidades donde la compañía desarrolla sus actividades.

La leche mantiene su valor nutricional a lo largo de todas las etapas de la vida, siendo esencial para el desarrollo infantil y la prevención de déficits nutricionales.

Además, en la Plaza El Zorzal del Shopping Abasto se llevarán a cabo talleres vinculados a la nutrición y propuestas deportivas, con acceso libre para toda la familia.

El valor nutricional no se limita a la infancia

La leche ha sido históricamente reconocida como un alimento fundamental durante las etapas de crecimiento y desarrollo, aunque también conserva su relevancia a lo largo de todas las fases de la vida, según señala la Clínica Universidad de Navarra.

Esta apreciación se fundamenta en su perfil nutricional integral. En ese sentido, la institución aconseja sostener su inclusión especialmente en la infancia y no sustituirla de manera innecesaria por otros productos que, aunque puedan resultar más llamativos, ofrecen menor aporte desde el punto de vista nutricional.

Calcio y salud ósea: qué puede cambiar si se consume menos

La Clínica Universidad de Navarra destaca que sostener la ingesta de leche adquiere una importancia particular en etapas de desarrollo, así como en personas con carencias nutricionales o patologías crónicas. No obstante, aclara que su consumo no debe sustituir a otros alimentos esenciales dentro de una dieta equilibrada.

Las proteínas de la leche, como caseína y suero, aportan todos los aminoácidos esenciales, favoreciendo tanto la síntesis como la recuperación muscular.

Asimismo, la institución remarca que su aporte contribuye a prevenir deficiencias alimentarias y una baja ingesta de calcio, una situación que puede repercutir negativamente en el metabolismo y en el buen estado del sistema óseo.

Finalmente, el centro académico indica que las propiedades de la leche están determinadas por la totalidad del proceso productivo, desde su origen hasta su industrialización. En ese sentido, influyen factores como el método de extracción, la especie animal de la que proviene y su tipo de alimentación, así como las condiciones de transporte y los tratamientos aplicados posteriormente.

Por otra parte, las proteínas presentes en la leche suministran aminoácidos indispensables para el organismo humano y combinan mecanismos de absorción tanto rápida como sostenida, lo que favorece la reparación y el desarrollo del tejido muscular. Esta particularidad explica por qué su consumo dejó de vincularse exclusivamente al deporte de alto rendimiento y actualmente despierta interés en personas mayores, individuos en proceso de cambio de hábitos y consumidores de entre 25 y 55 años.

La OMS recomienda lactancia materna exclusiva los primeros seis meses, ya que protege el desarrollo físico, cerebral y reduce riesgos de enfermedades infantiles.

Según datos de la FAO, hacia 2023 el consumo mundial de proteínas se incrementó desde cerca de 60 gramos diarios por persona hasta aproximadamente 80 gramos en el transcurso de las últimas seis décadas. En el caso de Argentina, alrededor del 70% de la población afirma prestar atención a la cantidad de proteínas que incorpora en su alimentación diaria.

En cuanto a las proteínas lácteas, estas son clasificadas como de alto valor biológico debido a que contienen todos los aminoácidos esenciales en las proporciones y cantidades necesarias para satisfacer los requerimientos del organismo humano. Además, se destacan por su alta digestibilidad, su composición completa de aminoácidos indispensables y su elevado contenido de leucina, un aminoácido fundamental en la activación de la síntesis de proteína muscular.

La leche está compuesta por proteínas que cumplen funciones complementarias entre sí. Aproximadamente el 80% corresponde a la caseína, una proteína de absorción lenta, mientras que el 20% restante está formado por proteínas del suero, que se digieren de manera rápida.

Día Mundial de la Leche Día Mundial de la Leche

Ambos tipos proteicos aportan los nueve aminoácidos esenciales y se caracterizan por su elevada digestibilidad. Las proteínas del suero destacan por su capacidad de estimular de forma intensa la síntesis de proteína muscular debido a su rápida asimilación. En cambio, la caseína contribuye a una liberación progresiva y prolongada de aminoácidos, lo que ayuda a disminuir los procesos de degradación muscular.

Esta combinación resulta particularmente útil luego de realizar actividad física o en contextos de déficit energético. Por un lado, la caseína prolonga el proceso de recuperación muscular durante varias horas; por otro, la proteína de suero aporta una elevada concentración de leucina, el aminoácido clave que desencadena la activación de la síntesis de tejido muscular.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ingesta recomendada para la población general se sitúa entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal al día. En el caso de personas físicamente activas o deportistas, esta cifra puede elevarse hasta aproximadamente 1,6 g/kg. Esta evolución en los requerimientos también ha modificado el perfil de quienes incorporan o buscan aumentar el consumo de este nutriente.

Día Mundial de la Leche 2026.

El interés por este tipo de nutrientes dejó de estar restringido únicamente a atletas de alto rendimiento y hoy se extiende a otros grupos poblacionales, como las personas mayores —debido a la pérdida progresiva de masa muscular asociada al envejecimiento—, quienes están en procesos de modificación de hábitos alimentarios y adultos de entre 25 y 55 años.

Lactancia materna

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una alimentación inadecuada durante las primeras etapas de la vida puede provocar efectos profundos y, en muchos casos, irreversibles sobre el crecimiento físico y el desarrollo neurológico. En este sentido, el organismo internacional sostiene que la lactancia materna constituye la forma ideal de nutrición para los lactantes, ya que proporciona una combinación equilibrada de nutrientes y, al mismo tiempo, contribuye a la protección frente a enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé. Posteriormente, recomienda incorporar alimentos complementarios que sean seguros y adecuados desde el punto de vista nutricional, sin interrumpir la lactancia, que puede prolongarse hasta los dos años o incluso más.

En el marco de la efeméride, un repaso por la evidencia en torno a este alimento clave para el desarrollo y el bienestar.

Por otra parte, en 2012 la Asamblea Mundial de la Salud estableció como meta global alcanzar al menos un 50% de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida para el año 2025. De acuerdo con la OMS, extender este tipo de alimentación se asocia además con una reducción del 13% en el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil, y con una disminución del 35% en la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

El mismo organismo señala además que sostener la lactancia durante al menos seis meses se vincula con una disminución del 19% en la probabilidad de desarrollar leucemia infantil. Asimismo, advierte que los lactantes alimentados con leche materna presentan cerca de un 60% menos de riesgo de fallecer por síndrome de muerte súbita infantil en comparación con aquellos que no reciben este tipo de alimentación.

El Día Mundial de la Leche se celebra cada 1 de junio desde 2001.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también destaca que la lactancia favorece la construcción del vínculo afectivo madre-hijo, ya que una duración más extensa se relaciona con respuestas maternas más atentas y con una mayor sensación de seguridad emocional en esa relación.

Por otro lado, un estudio de seguimiento realizado tres décadas después del nacimiento de una cohorte evidenció que las personas que habían sido amamantadas en la infancia presentaban, en la adultez, niveles de ingresos más elevados, un resultado asociado principalmente a una mayor cantidad de años de educación formal.