Elecciones en Colombia: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella irán a balotaje

Colombia deberá esperar hasta el próximo 21 de junio para conocer quién será su próximo presidente. El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero no alcanzó los votos necesarios para imponerse en forma definitiva y deberá disputar un balotaje frente al oficialista Iván Cepeda.

Con el 99,21% de las mesas escrutadas, De la Espriella, representante del Partido de los Defensores de la Patria, obtenía el 43,70% de los votos, mientras que Cepeda, candidato del gobernante Pacto Histórico, alcanzaba el 40,93%.

La diferencia entre ambos postulantes fue de poco más de dos puntos porcentuales, reflejando la fuerte polarización que atraviesa actualmente la política colombiana.

En tercer lugar quedó la senadora Paloma Valencia, referente del Partido Centro Democrático y cercana al expresidente Álvaro Uribe, quien obtuvo el 6,92% de los sufragios.

image Elecciones en Colombia.

Más de 41 millones de colombianos estuvieron habilitados para votar en una jornada que transcurrió bajo un amplio operativo de seguridad debido al clima de tensión generado por recientes hechos de violencia, atentados y amenazas vinculadas al proceso electoral. La elección también estuvo marcada por el debate sobre la continuidad o no del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro, quien no puede aspirar a la reelección y respaldó la candidatura de Iván Cepeda como su sucesor.

Durante la jornada electoral, Cepeda se mostró confiado en alcanzar la presidencia y aseguró que buscará consolidar un segundo gobierno progresista en Colombia.

Balotaje en Colombia

Por su parte, De la Espriella, conocido por su discurso de mano dura contra el crimen y por sus posiciones conservadoras, se presentó como una alternativa para quienes rechazan la gestión actual. El abogado y empresario, apodado "El Tigre", propone fortalecer las fuerzas de seguridad, construir nuevas cárceles y reducir significativamente el tamaño del Estado.

La campaña estuvo atravesada por fuertes cruces políticos, una creciente inseguridad en varias regiones del país y un escenario dividido entre quienes respaldan la continuidad del proyecto de Petro y quienes impulsan un cambio de rumbo.

Con los resultados confirmados, Colombia ingresará ahora en tres semanas decisivas de campaña antes de una segunda vuelta que definirá el futuro político del país y que será seguida de cerca por toda la región.