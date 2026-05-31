Colombia elige presidente en una jornada histórica

Colombia vota este domingo en unas elecciones presidenciales atravesadas por la preocupación por la seguridad pública y la incertidumbre sobre qué dos candidatos llegarán a la segunda vuelta prevista para el 21 de junio. La jornada electoral también funciona como un termómetro sobre el legado del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda del país.

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Aunque la contienda se presenta como una puja entre posturas opuestas, las encuestas reflejan que cerca del 20% del electorado permanece indeciso. Se trata, en gran parte, de votantes moderados o centristas que podrían definir el pase a la segunda vuelta.

La elección opera como un referéndum sobre el mandato de Gustavo Petro , signado por avances simbólicos en materia de representación de sectores históricamente postergados —comunidades indígenas, afrocolombianas y LGBTQ—, pero también por fuertes críticas.

Entre los puntos cuestionados aparecen un proceso de paz con resultados limitados, una agenda legislativa trabada, tensiones con el Poder Judicial y el Congreso, además de una relación conflictiva con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Quiénes son los principales candidatos

En el escenario electoral se destacan tres figuras:

Iván Cepeda (63 años) : senador y aliado cercano de Petro. Compite con una plataforma de continuidad y lidera la mayoría de los sondeos, con chances concretas de avanzar al balotaje.

: senador y aliado cercano de Petro. Compite con una plataforma de continuidad y lidera la mayoría de los sondeos, con chances concretas de avanzar al balotaje. Abelardo de la Espriella (47 años) : abogado penalista y empresario, sin experiencia previa en cargos políticos. Se presenta como “outsider” con un discurso de mano dura y propuestas como construir 10 megacárceles , con guiños al estilo de Trump o Nayib Bukele.

: abogado penalista y empresario, sin experiencia previa en cargos políticos. Se presenta como “outsider” con un discurso de mano dura y propuestas como construir , con guiños al estilo de Trump o Nayib Bukele. Paloma Valencia (48 años): senadora conservadora con respaldo del expresidente Álvaro Uribe. Su campaña incorporó propuestas enfocadas en mujeres y madres solteras, aunque en las últimas semanas habría quedado relegada al tercer lugar en las proyecciones.

Elecciones en Colombia Elecciones en Colombia.

La seguridad, el tema que atraviesa la elección

La preocupación por la inseguridad se convirtió en el eje central de la campaña. En los últimos años crecieron los asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados, especialmente en zonas fuera de las grandes ciudades, donde grupos armados disputan control territorial.

El artículo menciona, además, hechos que profundizaron el temor social:

el asesinato de Miguel Uribe Turbay , dirigente que aspiraba a la presidencia, ocurrido el año pasado en Bogotá;

, dirigente que aspiraba a la presidencia, ocurrido el año pasado en Bogotá; el homicidio de dos colaboradores de campaña de De la Espriella este mes;

y el secuestro breve de Aída Quilcué, compañera de fórmula de Cepeda, ocurrido en febrero.

“Paz Total” y el debate sobre cómo enfrentar a los grupos armados

La estrategia de Petro conocida como “Paz Total” recibió críticas por parte de sectores que sostienen que algunos grupos armados habrían aprovechado los ceses al fuego para ampliar poder territorial.

Según el informe, durante la gestión de Petro se incrementaron las zonas consideradas de conflicto activo (de 7 a 16) y creció la cantidad total de integrantes de grupos armados (23%, superando los 27.000).

Cepeda adelantó que impulsará una versión del plan de paz, mientras que sus rivales principales plantearon abandonarlo. Valencia prometió “cazar como ratas” a grupos armados y delincuentes, y tanto ella como De la Espriella hablan de cooperación con fuerzas militares de Estados Unidos.

Horarios de votación y cuándo se conocerán los resultados

Los centros de votación estarán habilitados de 8 a 16 (hora local). Se espera que los resultados comiencen a conocerse durante la noche del domingo.

Además, rige una ley seca desde el viernes hasta el lunes, como medida preventiva ante hechos de violencia vinculados al consumo de alcohol.