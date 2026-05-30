La crisis en Bolivia amenaza al gobierno de Rodrigo Paz y mantiene al país bloqueado

Las protestas se multiplican en todo el país, hay más de 70 cortes de rutas y crece la presión sobre el presidente. El Gobierno busca abrir una negociación para evitar que el conflicto escale aún más.

Sociedad. Bolivia: bloqueos agravan la crisis y La Paz se queda sin reservas de sangre

La crisis política en Bolivia se profundiza y pone contra las cuerdas al presidente Rodrigo Paz. A poco más de seis meses de haber asumido el cargo, el mandatario enfrenta una ola de protestas que se extendió desde La Paz hacia distintos puntos del país y que amenaza con convertirse en el mayor desafío de su gestión.

La tensión aumentó en las últimas horas luego de que la Fiscalía dejara sin efecto las órdenes de aprehensión contra dos de los principales dirigentes de las movilizaciones, una medida que podría abrir la puerta a una negociación entre el Gobierno y los sectores que mantienen bloqueos y manifestaciones desde hace semanas.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (28) La crisis en Bolivia amenaza al gobierno de Rodrigo Paz y mantiene al país bloqueado

Más de 70 cortes de rutas y una capital prácticamente aislada

La situación más crítica se vive en La Paz, donde los bloqueos mantienen complicadas las vías de acceso desde hace tres semanas. La escasez de combustible, alimentos y medicamentos comienza a generar preocupación entre la población y aumenta la presión sobre el Ejecutivo.

Los manifestantes, integrados por sindicatos, campesinos, transportistas, mineros, docentes e indígenas, reclaman respuestas económicas y políticas. Muchos de ellos respaldaron a Paz en las últimas elecciones, pero hoy aseguran sentirse defraudados por las decisiones adoptadas desde su llegada al poder.

Bloqueos en Bolivia Bloqueos en Bolivia.

Mientras los sectores movilizados exigen la renuncia del presidente, empresarios y representantes de la producción reclaman la liberación inmediata de las rutas para normalizar el tránsito y la actividad económica.

Los errores políticos que explican el creciente descontento

Conflicto en Bolivia Conflicto en Bolivia

Analistas bolivianos coinciden en que el conflicto no responde a una sola causa. La exclusión de referentes sociales del gabinete, la ruptura con el vicepresidente Edmand Lara, cuestionamientos a decisiones electorales y problemas en la distribución de combustibles alimentaron un malestar que terminó estallando en las calles.

La chispa final fue el reclamo de aumentos salariales frente a una inflación que ronda el 20% anual. La falta de respuestas concretas del Gobierno provocó que nuevos sectores se sumaran a las protestas, generando una crisis de dimensiones nacionales.

En este contexto, las próximas horas serán decisivas. Mientras el Gobierno apuesta al diálogo para desactivar el conflicto, las organizaciones sociales definirán este fin de semana si aceptan negociar o profundizan las medidas de fuerza.

La resolución de esta crisis marcará el futuro político inmediato de Rodrigo Paz y podría redefinir el escenario institucional de Bolivia en los próximos meses.