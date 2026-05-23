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23 de mayo de 2026 - 16:35
Mundo.

Crisis en Bolivia: cómo está el paso fronterizo con Argentina este sábado 23 de mayo

En medio de las protestas y bloqueos que mantienen aislada a La Paz en Bolivia, conocé cómo es la actividad comercial, el estado de las rutas y la cotización en Bermejo este sábado 23 de mayo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
pasos fronterizos bolivia argentina

Mientras Bolivia atraviesa una profunda crisis social marcada por protestas, bloqueos y el aislamiento de La Paz desde hace más de tres semanas, este sábado 23 de mayo los pasos fronterizos con Argentina funcionan con normalidad tanto en el Puerto de Chalanas como en el Puente Internacional entre Bermejo y Aguas Blancas.

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pasos fronterizos

Cómo están funcionando los pasos fronterizos con Argentina

De acuerdo al reporte difundido durante la jornada, el Puerto de Chalanas permanece habilitado y la actividad comercial en Bermejo se desarrolla de manera normal.

Asimismo, el Puente Internacional de La Quiaca-Villazón también se encuentra habilitado con atención durante las 24 horas, mientras que en Aguas Blancas el movimiento comercial continúa sin inconvenientes.

puente internacional bolivia argentina

Controles y circulación en las rutas

En relación al estado de las rutas, informaron que el tramo Bermejo - Tarija presenta tránsito normal.

Sin embargo, solicitaron circular con precaución sobre la Ruta Nacional 50, en el sector comprendido entre Aguas Blancas y Orán, donde se realizan controles viales encabezados por Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.

La crisis social que atraviesa Bolivia

El funcionamiento normal de los pasos fronterizos se da en medio de un contexto complejo en Bolivia, donde policías y militares intentan desbloquear los accesos a La Paz tras 23 días consecutivos de protestas y cortes de ruta.

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Las manifestaciones dejaron a distintos sectores de la capital boliviana con problemas de abastecimiento de alimentos y combustibles. En ese marco, el presidente Rodrigo Paz enfrenta una fuerte crisis política y social, mientras los manifestantes exigen su renuncia por la situación económica e inflacionaria que atraviesa el país.

En sectores cercanos a El Alto se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en medio de operativos para despejar las rutas bloqueadas.

Cotización en Bermejo este sábado 23 de mayo

Las casas de cambio de Bermejo difundieron además la cotización actualizada de monedas:

Peso argentino a bolivianos (1000 ARS)

  • Venta: 6.85 Bs
  • Compra: 6.65 Bs
chalanas aguas blancas bolivia

Dólar en pesos argentinos

  • Venta: $1.470
  • Compra: $1.450

Dólar en bolivianos

  • Venta: 9.95 Bs
  • Compra: 9.80 Bs

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