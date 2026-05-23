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23 de mayo de 2026 - 14:27
Mundo.

Uruguay realizó la primera eutanasia legal de su historia

La paciente atravesaba un cáncer terminal y recibió la muerte asistida en un hospital de Montevideo tras la aprobación de la ley en 2025.

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Uruguay realizó la primera eutanasia legal de su historia

Uruguay realizó la primera eutanasia legal de su historia

Uruguay concretó este viernes el primer procedimiento de eutanasia legal desde la aprobación de la normativa que regula la muerte asistida en el país. La paciente fue una mujer de 69 años con cáncer de páncreas terminal que permanecía internada en el Hospital Policial de Montevideo.

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Según trascendió, la mujer había ingresado al centro de salud diez días antes debido al agravamiento de su cuadro clínico. El pasado miércoles firmó el consentimiento formal para acceder al procedimiento, luego de que médicos confirmaran la irreversibilidad de la enfermedad.

La legislación uruguaya sobre eutanasia fue aprobada el 15 de octubre de 2025 y comenzó a regir oficialmente el 21 de abril de 2026 tras la reglamentación firmada por el presidente Yamandú Orsi.

Cómo funciona la ley de eutanasia en Uruguay

La normativa establece una serie de requisitos obligatorios para acceder a la muerte asistida. El paciente debe ser mayor de edad, ciudadano uruguayo o residente legal, encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales y padecer una enfermedad terminal, incurable e irreversible.

Además, la persona debe atravesar sufrimientos considerados insoportables y un deterioro severo en su calidad de vida.

El procedimiento comienza con una solicitud formal ante un médico tratante, quien dispone de hasta tres días para expedirse. Posteriormente interviene un segundo profesional, ya sea internista o especialista, encargado de confirmar el diagnóstico y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas por la ley.

En caso de desacuerdo entre ambos profesionales, la decisión queda en manos de una junta médica.

El paciente puede desistir en cualquier momento

Uno de los puntos centrales de la normativa uruguaya indica que la persona solicitante puede revocar su decisión en cualquier etapa del proceso, sin necesidad de brindar explicaciones.

El consentimiento debe realizarse de forma libre, voluntaria e informada, bajo supervisión médica y siguiendo protocolos establecidos por el sistema sanitario.

Para Federico Preve, uno de los diputados oficialistas que impulsó la ley, el primer caso representa “un día simbólico muy importante” para Uruguay.

“Esta persona pudo decidir morir con tranquilidad, pudo decidir fallecer según sus propias convicciones”, expresó el legislador ante medios uruguayos.

hospital policial de uruguay

Uruguay se suma al grupo de países que legalizaron la eutanasia

Con la entrada en vigencia de la ley, Uruguay pasó a integrar el grupo de países que permiten la eutanasia bajo regulación legal.

Entre las naciones que ya aplican esta práctica aparecen Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal.

En América Latina también existen antecedentes vinculados al derecho a la muerte asistida. En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997 y en 2022 se habilitó además el suicidio médicamente asistido para pacientes con enfermedades graves o incurables.

En Ecuador, la eutanasia fue descriminalizada en febrero de 2024 luego de un fallo histórico de la Corte Constitucional impulsado por el caso de Paola Roldán, una mujer diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El debate sobre la eutanasia vuelve al centro de la escena

El primer procedimiento legal realizado en Uruguay reactivó el debate sobre la eutanasia en distintos países de la región y volvió a poner en discusión temas vinculados a derechos individuales, salud pública y autonomía de los pacientes.

La aplicación de la ley también abrió nuevas discusiones sobre protocolos médicos, acompañamiento psicológico y acceso igualitario al procedimiento dentro de los sistemas de salud.

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