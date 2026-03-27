viernes 27 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de marzo de 2026 - 16:58
Mundo.

Las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos antes de morir por eutanasia en España

La joven de 25 años pidió morir sola y expresó su agotamiento físico y emocional en sus últimas declaraciones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Noelia Castillo.

Noelia Castillo.

Lee además
Noelia Castillo, la española que recibirá eutanasia por depresión.
Mundo.

La dura historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá mañana la eutanasia
Noelia Castillo.
Mundo.

Murió por eutanasia Noelia Castillo, la joven que quedó parapléjica tras una violación 

Antes del procedimiento, dejó una frase que conmovió al país. “Por fin puedo descansar”, expresó en diálogo con Telecinco España, reflejando el agotamiento que arrastraba desde hacía años.

En una de sus últimas entrevistas, fue contundente al explicar su situación: “Ya no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”.

La joven tenía paraplejia y sufría dolores constantes que, según relató, ya no podía soportar. Esa situación fue central en su pedido de acceso a la eutanasia.

Noelia pidió morir sola

Noelia Castillo - España
El fuerte caso de Noelia Castillo y la eutanasia en Espa&ntilde;a.

El fuerte caso de Noelia Castillo y la eutanasia en España.

Hasta el último momento, Noelia intentó evitarles más dolor a sus familiares. Por eso, tomó una decisión muy íntima antes del procedimiento: eligió morir sola.

“No quiero que me vean cerrando los ojos”, pidió antes de iniciar el proceso médico, que se extendió durante unos 15 minutos bajo un protocolo sanitario estricto.

Ese gesto fue interpretado como una manera de proteger a su entorno en un momento límite, en medio de una historia ya marcada por el sufrimiento.

El trasfondo de una historia dolorosa

El motivo que la llevó a pedir la eutanasia estuvo ligado a un padecimiento físico y psicológico que arrastraba desde hacía más de cuatro años. En octubre de 2022, luego de sobrevivir a una violación grupal, intentó quitarse la vida y sufrió lesiones irreversibles.

Desde entonces, atravesó un largo proceso de rehabilitación, con secuelas físicas y emocionales que, según sus propias palabras, no podía seguir soportando.

El procedimiento se realizó con la intervención del equipo médico del Hospital Vall d’Hebron, que aplicó tres fármacos por vía intravenosa para inducir un sueño profundo y luego evitarle sufrimiento durante el desenlace.

un caso que marcó a España

La historia de Noelia Castillo Ramos abrió un debate nacional en España sobre el derecho a morir dignamente. Su caso llegó incluso al Congreso, donde distintas voces políticas se pronunciaron a favor y en contra de la resolución que finalmente habilitó el procedimiento.

La decisión judicial que permitió concretar la eutanasia, pese a la oposición familiar, quedó además como un antecedente importante en torno al derecho individual del paciente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La dura historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá mañana la eutanasia

Murió por eutanasia Noelia Castillo, la joven que quedó parapléjica tras una violación 

Google abrió pasantías en Argentina: requisitos, fechas y cómo postularse en 2026

Frontera llena, shopping vacío: un influencer jujeño mostró el otro lado de Bolivia

De cuánto es la millonaria cifra que complicó el regreso de Agostina Páez

Lo que se lee ahora
YPF.
Mundo.

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina y anuló la condena por YPF

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas video
Policiales.

Agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas

Peregrinación a Punta Corral (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Punta Corral 2026: todo lo que hay que saber antes de peregrinar

Diego Cardero, el jujeño que dijo presente en una gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules video
Jujuy.

Quién es el jujeño que participó de la gran producción de Tini, Ricky Martin y Los Ángeles Azules

Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro video
Jujuy.

Triple choque en ruta 9 en la bajada de Alto Comedero: habría sido por esquivar un perro

Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Comienzan las actividades por la Guerra de Malvinas: cronograma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel