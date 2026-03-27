Las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos antes de morir por eutanasia en España

Noelia Castillo Ramos tenía 25 años y una historia atravesada por el dolor físico y emocional. Este jueves, en un hospital de Barcelona, cumplió su deseo de acceder a la eutanasia luego de una dura batalla judicial y familiar que la convirtió en uno de los casos más resonantes de España.

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Mundo. La dura historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá mañana la eutanasia

Antes del procedimiento, dejó una frase que conmovió al país. “Por fin puedo descansar”, expresó en diálogo con Telecinco España, reflejando el agotamiento que arrastraba desde hacía años.

Noelia había pedido la eutanasia y sostuvo esa decisión durante dos años, a pesar de las trabas legales y de la oposición de su padre. Su historia generó un fuerte debate público en España por el derecho a la muerte digna y por el alcance de la autonomía personal en situaciones de sufrimiento extremo.

En una de sus últimas entrevistas, fue contundente al explicar su situación: “Ya no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”.

La joven tenía paraplejia y sufría dolores constantes que, según relató, ya no podía soportar. Esa situación fue central en su pedido de acceso a la eutanasia.

Noelia pidió morir sola

Noelia Castillo - España El fuerte caso de Noelia Castillo y la eutanasia en España.

Hasta el último momento, Noelia intentó evitarles más dolor a sus familiares. Por eso, tomó una decisión muy íntima antes del procedimiento: eligió morir sola.

“No quiero que me vean cerrando los ojos”, pidió antes de iniciar el proceso médico, que se extendió durante unos 15 minutos bajo un protocolo sanitario estricto.

Ese gesto fue interpretado como una manera de proteger a su entorno en un momento límite, en medio de una historia ya marcada por el sufrimiento.

El trasfondo de una historia dolorosa

El motivo que la llevó a pedir la eutanasia estuvo ligado a un padecimiento físico y psicológico que arrastraba desde hacía más de cuatro años. En octubre de 2022, luego de sobrevivir a una violación grupal, intentó quitarse la vida y sufrió lesiones irreversibles.

Desde entonces, atravesó un largo proceso de rehabilitación, con secuelas físicas y emocionales que, según sus propias palabras, no podía seguir soportando.

El procedimiento se realizó con la intervención del equipo médico del Hospital Vall d’Hebron, que aplicó tres fármacos por vía intravenosa para inducir un sueño profundo y luego evitarle sufrimiento durante el desenlace.

un caso que marcó a España

La historia de Noelia Castillo Ramos abrió un debate nacional en España sobre el derecho a morir dignamente. Su caso llegó incluso al Congreso, donde distintas voces políticas se pronunciaron a favor y en contra de la resolución que finalmente habilitó el procedimiento.

La decisión judicial que permitió concretar la eutanasia, pese a la oposición familiar, quedó además como un antecedente importante en torno al derecho individual del paciente.