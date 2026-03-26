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26 de marzo de 2026 - 17:14
Mundo.

Murió por eutanasia Noelia Castillo, la española que quedó parapléjica tras una violación grupal

La joven de 25 años recibió la eutanasia este 26 de marzo en un hospital de Barcelona, tras el rechazo de un último recurso presentado por su padre.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Noelia Castillo.

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Horas antes del procedimiento, un juzgado de Barcelona rechazó un recurso de último momento que había presentado su padre para intentar frenarlo. A través de la organización Abogados Cristianos, había solicitado que se analizara nuevamente la situación y que la joven fuera sometida a tratamiento psiquiátrico.

La eutanasia se concretó minutos antes de las 20, hora de España. Según se informó, Noelia estuvo acompañada por su familia en el hospital. Afuera del centro de salud también se acercaron personas con flores para expresarle su apoyo, mientras que otros grupos intentaron convencerla de que reconsiderara la decisión.

Una historia atravesada por la violencia y la pelea judicial

Embed - Noelia Castillo Ramos | Las Entrevistas de Sonsoles

Noelia Castillo Ramos era de Barcelona y arrastraba una historia compleja desde su infancia. De acuerdo con la información difundida por medios españoles, había crecido en un contexto familiar marcado por adicciones y problemas de salud mental, y pasó parte de su niñez y adolescencia en centros de menores.

En 2022 fue víctima de una violación grupal. Tiempo después, sufrió lesiones irreversibles y quedó parapléjica. En ese contexto, inició el pedido para acceder a la eutanasia, un derecho que está contemplado por la ley en España.

Su padre intentó frenar el procedimiento hasta el final. Incluso hubo instancias judiciales en las que la medida quedó suspendida momentáneamente. Sin embargo, en los distintos niveles de la Justicia se terminó avalando la legalidad del pedido y se rechazaron los planteos presentados en contra.

La última definición de Noelia Castillo

En una de sus últimas entrevistas, Noelia explicó públicamente el sufrimiento que atravesaba y defendió su decisión. “Quiero irme en paz y dejar de sufrir”, expresó.

También dejó una frase que reflejó el conflicto con parte de su entorno familiar: “La felicidad de un padre, una madre o una hermana no tiene que estar por encima de la vida de una hija”.

Su muerte volvió a instalar en España el debate sobre el alcance de la eutanasia, la autonomía personal y los límites de la intervención judicial en decisiones íntimas atravesadas por el dolor y el sufrimiento.

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