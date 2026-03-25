La dura historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá mañana la eutanasia

Noelia Castillo Ramos es una joven nacida en Barcelona de 25 años que quedó en el centro del debate público en España luego de pedir la eutanasia y sostener esa decisión durante un largo proceso administrativo, médico y judicial. Su historia volvió a ocupar la agenda esta semana, cuando se confirmó que recibirá la prestación de ayuda para morir este jueves, después de más de un año y medio de demoras.

Un punto importante es que, según las fuentes periodísticas y judiciales relevadas, el caso no está presentado solamente como una “eutanasia por depresión”. La autorización se apoya en un cuadro de paraplejia irreversible, dolor crónico, dependencia grave y sufrimiento físico y psicológico persistente , condiciones que fueron evaluadas dentro de la ley española.

La joven quedó parapléjica en 2022 , después de caer desde un quinto piso en un intento de suicidio. Ella fue víctima de una violación múltiple cuando era tan sólo una adolescente y, tras aquel episodio, se arrojó al vacío desde un quinto piso . Desde entonces, su estado de salud fue definido como crónico e irreversible, con dolor neurológico creciente y un fuerte deterioro en su calidad de vida.

| En unas horas, Noelia recibirá la primera eutanasia por depresión en la historia de España. En 2022, Noelia fue víctima de una violación múltiple en un centro tutelado. A raíz de este trauma, sufrió una depresión severa e intentó suicidarse lanzándose desde un quinto piso,… pic.twitter.com/zA6v1dWHLE

En una entrevista difundida en España, Noelia dijo que quería “irse en paz” y “dejar de sufrir” , y sostuvo que nunca tuvo dudas sobre su decisión. También relató que atravesó dolor físico y un malestar psicológico muy profundo, además de sentirse sola durante buena parte del proceso.

Por qué se convirtió en un caso judicial inédito

La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó en julio de 2024 la prestación de ayuda para morir al considerar que Noelia cumplía con los requisitos previstos por la ley. Sin embargo, la eutanasia no se concretó entonces porque su padre, con el patrocinio de la organización Abogados Cristianos, inició una ofensiva judicial para frenarla.

Desde ese momento, el expediente atravesó juzgados y tribunales de distintas instancias. El caso pasó por la Justicia ordinaria, llegó al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y finalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En todas esas etapas se fueron rechazando los planteos que buscaban suspender el procedimiento.

Por eso, el de Noelia es visto en España como un caso excepcional: no solo por la exposición pública, sino por el nivel de judicialización que tuvo una decisión ya avalada por los organismos médicos y administrativos competentes.

Noelia Castillo - España

El fallo de la Justicia y el último intento para frenarla

El punto de inflexión llegó en enero de 2026, cuando el Tribunal Supremo avaló la prestación concedida a Noelia. Después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó las medidas cautelares pedidas por la representación de su padre para paralizar el proceso. Según publicó El País, esa solicitud había sido enviada el 3 de marzo y fue denegada el 10 de marzo.

Ya este miércoles 25 de marzo, hubo además un último intento urgente para frenar la eutanasia. Pero la jueza rechazó las medidas cautelarísimas planteadas por Abogados Cristianos al considerar que no era competente para paralizarla, lo que dejó el camino despejado para que el procedimiento se realice este jueves 26 de marzo.

El conflicto con su familia

Otro de los aspectos que más impacto generó en España fue la oposición de su familia. Noelia aseguró públicamente que ninguno de sus familiares estaba de acuerdo con la eutanasia, aunque su madre decidió acompañarla hasta el final. Ese choque entre la voluntad personal de la paciente y la resistencia del entorno familiar fue uno de los ejes del debate público y judicial.

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Testimonio exclusivo de Noelia

"Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija", quiso desvelar en su última entrevista en 'Y ahora Sonsoles'. "Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir", ha añadido en su encuentro con Bea Osa para el programa de Antena 3. Un adiós donde podrá estar acompañada de su familia, incluyendo a su madre, Yolanda Ramos.

"No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado", ha afirmado su progenitora ante las cámaras, sentada junto a su hijo. Sin embargo, no se espera a su padre, quien ha estado intentando paralizar el deseo de su hija en estos años, al lado de Abogados Cristianos. Unas peticiones desestimadas, ya que la justicia ha avalado que Noelia Castillo tenía plena capacidad para decidir.