Un tren chocó contra una grúa en España: es el tercer accidente en cuatro días

Un tren chocó contra una grúa en España y hay seis heridos: es el tercer accidente en cuatro días.

Un tren chocó con una grúa este jueves en Alumbres, España , dejando al menos a dos heridos . Este hecho marca el tercer accidente ferroviario en solo cuatro días en el país. La colisión se produjo durante la mañana en las inmediaciones de Cartagena , a unos 13 kilómetros del casco urbano.

Se movilizaron bomberos y equipos sanitarios , de acuerdo a lo indicado desde el Centro de Coordinación de Emergencias . El choque involucró a un tren de la línea de FEVE que conecta Cartagena con Los Nietos , transportando a 16 pasajeros .

Aunque aún no se conocen las razones exactas del accidente, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega , describió la situación: “Los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren . Los heridos eran pasajeros del tren porque no había nadie subido en la cesta”, explicó.

ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

De acuerdo con lo informado por La Opinión de Murcia , los residentes del área habían alertado en varias ocasiones sobre la peligrosidad del tramo , señalando que “ no está señalizado ni regulado mediante un semáforo ”. Además, señalaron que la única forma de percibir la llegada del tren es por el ruido que genera al circular sobre las vías.

#ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres



En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias



https://t.co/LlsPFdpaYb pic.twitter.com/Qy8wvIsyaM — La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Por su parte, los equipos de emergencia locales indicaron que aún no se tiene un recuento definitivo de los heridos, aunque todos presentarían lesiones leves. “El tren no ha volcado ni descarrilado”, confirmó un portavoz oficial a Reuters.

Operativo de emergencia y daños materiales

El accidente provocó la movilización inmediata de un operativo de urgencia de gran alcance. Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, unidades médicas del servicio 061, miembros de la Guardia Civil y agentes de Protección Civil, quienes brindaron atención a los lesionados y garantizaron la seguridad del área.

Como consecuencia del choque, varios cristales del tren se quebraron y uno de los costados de la formación sufrió daños visibles.

Este hecho constituye el tercer siniestro ferroviario en España en apenas cuatro días. El pasado domingo ocurrió el trágico accidente en Adamuz, Córdoba, que dejó un saldo de 43 víctimas fatales. La cifra de fallecidos sigue en aumento y permanece provisional, mientras los equipos de emergencia prosiguen con las tareas de rescate y asistencia en el lugar.

Un par de días más tarde, se registró un siniestro en la red de Rodalies, específicamente en la línea R4, cuando un tren descarriló en Gelida, Barcelona, tras el colapso de un muro de contención sobre las vías. El accidente ocurrió pasadas las nueve de la noche del martes y provocó la muerte de una persona, además de dejar cinco pasajeros con heridas de consideración, mientras el convoy se dirigía hacia Barcelona entre las estaciones de Sant Sadurní y Gelida.