jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 10:30
España.

Un tren chocó contra una grúa en España: es el tercer accidente en cuatro días

El choque, el tercero en solo cuatro días en España, no provocó el descarrilamiento de la formación, según confirmaron las autoridades.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un tren chocó contra una grúa en España y hay seis heridos: es el tercer accidente en cuatro días. &nbsp;

Un tren chocó contra una grúa en España y hay seis heridos: es el tercer accidente en cuatro días.

 

Un tren chocó con una grúa este jueves en Alumbres, España, dejando al menos a dos heridos. Este hecho marca el tercer accidente ferroviario en solo cuatro días en el país. La colisión se produjo durante la mañana en las inmediaciones de Cartagena, a unos 13 kilómetros del casco urbano.

Lee además
Descarrilamiento de trenes en España deja como saldo muertos y heridos
Tragedia ferroviaria.

Choque de trenes en España con varios muertos y heridos
El destino de Salta que te va a enamorar.
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Se movilizaron bomberos y equipos sanitarios, de acuerdo a lo indicado desde el Centro de Coordinación de Emergencias. El choque involucró a un tren de la línea de FEVE que conecta Cartagena con Los Nietos, transportando a 16 pasajeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ORMurcia/status/2014301686769094801&partner=&hide_thread=false

Detalles del choque del tren y testimonios de los vecinos

Aunque aún no se conocen las razones exactas del accidente, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, describió la situación: “Los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren. Los heridos eran pasajeros del tren porque no había nadie subido en la cesta”, explicó.

De acuerdo con lo informado por La Opinión de Murcia, los residentes del área habían alertado en varias ocasiones sobre la peligrosidad del tramo, señalando que “no está señalizado ni regulado mediante un semáforo”. Además, señalaron que la única forma de percibir la llegada del tren es por el ruido que genera al circular sobre las vías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/la7tele/status/2014302798502834346&partner=&hide_thread=false

Por su parte, los equipos de emergencia locales indicaron que aún no se tiene un recuento definitivo de los heridos, aunque todos presentarían lesiones leves. “El tren no ha volcado ni descarrilado”, confirmó un portavoz oficial a Reuters.

Operativo de emergencia y daños materiales

El accidente provocó la movilización inmediata de un operativo de urgencia de gran alcance. Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, unidades médicas del servicio 061, miembros de la Guardia Civil y agentes de Protección Civil, quienes brindaron atención a los lesionados y garantizaron la seguridad del área.

Como consecuencia del choque, varios cristales del tren se quebraron y uno de los costados de la formación sufrió daños visibles.

Un tren chocó contra una grúa en España y hay seis heridos.

Este hecho constituye el tercer siniestro ferroviario en España en apenas cuatro días. El pasado domingo ocurrió el trágico accidente en Adamuz, Córdoba, que dejó un saldo de 43 víctimas fatales. La cifra de fallecidos sigue en aumento y permanece provisional, mientras los equipos de emergencia prosiguen con las tareas de rescate y asistencia en el lugar.

Un par de días más tarde, se registró un siniestro en la red de Rodalies, específicamente en la línea R4, cuando un tren descarriló en Gelida, Barcelona, tras el colapso de un muro de contención sobre las vías. El accidente ocurrió pasadas las nueve de la noche del martes y provocó la muerte de una persona, además de dejar cinco pasajeros con heridas de consideración, mientras el convoy se dirigía hacia Barcelona entre las estaciones de Sant Sadurní y Gelida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque de trenes en España con varios muertos y heridos

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Descarrilaron dos trenes en España: hay un muerto y varios heridos

Uno por uno: todos los nominados a los Premios Oscar 2026

El embajador argentino exigió tapar un mapa de Malvinas en el Parlamento francés

Lo que se lee ahora
el embajador argentino exigio tapar un mapa de malvinas en el parlamento frances video
Reclamo.

El embajador argentino exigió tapar un mapa de Malvinas en el Parlamento francés

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel