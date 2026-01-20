martes 20 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de enero de 2026 - 18:45
Cataluña.

Descarrilaron dos trenes en España: hay un muerto y varios heridos

Dos trenes descarrilaron en España, más precisamente en Barcelona y Girona, durante el temporal Harry.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Trenes chocaron en España

Trenes chocaron en España

Dos trenes del sistema Rodalies descarrilaron este lunes en distintos puntos de España que mantiene en alerta roja a varias zonas del noreste de España. Los incidentes provocaron interrupciones en varias líneas ferroviarias y dejaron al menos 20 personas heridas y un muerto.

Lee además
Ataque en un tren de Londres
Alarma.

Impactante ataque en un tren de Londres: hay 10 apuñalados y dos detenidos
Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers
Bs.As.

Se descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: hay 19 heridos

Según informaron fuentes oficiales a la prensa local, la persona fallecida es el maquinista del tren.

Descarrilamiento en Barcelona

El hecho más grave ocurrió entre los municipios de Gélida y Martorell, donde un tren de la línea R4 descarriló luego de que un muro cediera y cayera sobre las vías.

Desde Protección Civil informaron que el Sistema d’Emergències Mèdiques desplegó 11 ambulancias y que 15 dotaciones de bomberos de la Generalitat trabajaron en el lugar. Además, se activó el plan Ferrocat, el protocolo especial para emergencias en el transporte ferroviario de pasajeros. Hasta las 22, el servicio de emergencias 112 recibió 28 llamados vinculados al siniestro.

Trenes chocaron en España (Foto ilustrativa)
Trenes chocaron en España (Foto ilustrativa)

Trenes chocaron en España (Foto ilustrativa)

Otro accidente en Girona

La segunda incidencia se produjo en la provincia de Girona, donde quedó interrumpida la circulación de la línea R1 entre Maçanet Massanes y Tordera. En este caso, un tren descarriló tras impactar contra una roca que había caído sobre las vías debido al temporal.

Según informó La Vanguardia, el convoy perdió uno de sus ejes tras el choque, lo que obligó a paralizar completamente el servicio en ese tramo. El accidente ocurrió entre Blanes y Maçanet, una zona especialmente afectada por las fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Alerta meteorológica en España

Ambos episodios se produjeron mientras la Agencia Estatal de Meteorología mantenía activo el nivel rojo de alerta por la borrasca Harry, especialmente en la zona de Girona. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

El servicio ferroviario continúa con demoras y cancelaciones, mientras avanzan las tareas de remoción y se evalúan los daños en la infraestructura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Impactante ataque en un tren de Londres: hay 10 apuñalados y dos detenidos

Se descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: hay 19 heridos

Choque de trenes en España con varios muertos y heridos

Choque ferroviario fatal en España: ascienden a 40 los muertos y decenas de heridos

Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial

Lo que se lee ahora
incendios en chile: advierten que hay zonas aun inaccesibles y miles de afectados video
Riesgo.

Incendios en Chile: advierten que hay zonas aún inaccesibles y miles de afectados

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Paso de Jama. video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
SMN.

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

El estado de las rutas en Jujuy.
Verano.

El estado de las rutas en Jujuy este martes 20 de enero: hay 9 cortes totales

Los jóvenes que fallecieron.
Solidaridad.

Tragedia vial en Aguas Calientes: la familia de los dos jóvenes que murieron necesita ayuda

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel