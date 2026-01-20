Descarrilaron dos trenes en España: hay un muerto y varios heridos

Dos trenes del sistema Rodalies descarrilaron este lunes en distintos puntos de España que mantiene en alerta roja a varias zonas del noreste de España. Los incidentes provocaron interrupciones en varias líneas ferroviarias y dejaron al menos 20 personas heridas y un muerto.

Según informaron fuentes oficiales a la prensa local, la persona fallecida es el maquinista del tren.

El hecho más grave ocurrió entre los municipios de Gélida y Martorell , donde un tren de la línea R4 descarriló luego de que un muro cediera y cayera sobre las vías.

Desde Protección Civil informaron que el Sistema d’Emergències Mèdiques desplegó 11 ambulancias y que 15 dotaciones de bomberos de la Generalitat trabajaron en el lugar. Además, se activó el plan Ferrocat, el protocolo especial para emergencias en el transporte ferroviario de pasajeros . Hasta las 22, el servicio de emergencias 112 recibió 28 llamados vinculados al siniestro.

Trenes chocaron en España (Foto ilustrativa) Trenes chocaron en España (Foto ilustrativa)

Otro accidente en Girona

La segunda incidencia se produjo en la provincia de Girona, donde quedó interrumpida la circulación de la línea R1 entre Maçanet Massanes y Tordera. En este caso, un tren descarriló tras impactar contra una roca que había caído sobre las vías debido al temporal.

Según informó La Vanguardia, el convoy perdió uno de sus ejes tras el choque, lo que obligó a paralizar completamente el servicio en ese tramo. El accidente ocurrió entre Blanes y Maçanet, una zona especialmente afectada por las fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Alerta meteorológica en España

Ambos episodios se produjeron mientras la Agencia Estatal de Meteorología mantenía activo el nivel rojo de alerta por la borrasca Harry, especialmente en la zona de Girona. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

El servicio ferroviario continúa con demoras y cancelaciones, mientras avanzan las tareas de remoción y se evalúan los daños en la infraestructura.