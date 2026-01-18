domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 18:14
Tragedia ferroviaria.

Choque de trenes en España con varios muertos y heridos

El descarrilamiento se registró entre Málaga-Madrid y Madrid-Huelva donde hay heridos atrapados, evacúan y cortan líneas de transporte

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Descarrilamiento de trenes en España deja como saldo muertos y heridos

Descarrilamiento de trenes en España deja como saldo muertos y heridos

Un impactante choque de trenes AVE en el sur de España dejó al menos veinte muertos, varios heridos y pasajeros atrapados tras descarrilar en la vía Córdoba-Antequera. La Guardia Civil confirmó las víctimas mientras bomberos, ambulancias y policía andaluza trabajan en el rescate en una zona de difícil acceso.

TRENES 3

Detalles del siniestro

El tren Iryo (Málaga-Madrid) invadió la vía contigua chocando contra el Madrid-Huelva, provocando descarrilamiento mutuo cerca de Córdoba. Adif cortó todo el servicio AVE Madrid-Andalucía; pasajeros evacuados rompieron ventanillas con martillos de emergencia ante vagones volcados y cristales destrozados.

Salvador Jiménez, pasajero del Iryo, describió el impacto como "un terremoto": objetos volaron, bandejas cayeron y el último vagón quedó invertido con heridos graves. Servicios de emergencias 112 reportan decenas de unidades movilizadas sin cifras precisas de atrapados aún.

El tren Iryo descarriló cerca de las 19:45 en Aldamuz, invadiendo la vía contigua y provocando que el Alvia Madrid-Huelva frenara de emergencia con varios vagones volcados, según Renfe. Pasajeros son evacuados por ventanas a las vías; un tripulante permanece atrapado en la cafetería a la espera de bomberos y sanitarios.

Respuesta de emergencias

El delegado del Gobierno Adolfo Molina y la subdelegada Ana López se dirigieron al lugar, donde Emergencias 112 desplegó UVI móviles, vehículos logísticos y cuatro unidades de cuidados críticos. Cruz Roja activa recursos; Córdoba habilita todos sus hospitales y Madrid ofrece centros sanitarios adicionales para heridos.

El ministro de Transportes Óscar Puente monitorea desde el Centro de Gestión H24 de Adif, prometiendo actualizaciones confirmadas vía X. El presidente andaluz Juanma Moreno expresó preocupación por las víctimas. Autoridades piden chalecos reflectantes a quienes acudan y redirigen trenes AVE Madrid-Andalucía a origen por suspensión total del servicio.

