Impactante ataque en un tren de Londres: hay 10 apuñalados y dos detenidos

Este sábado 1 de noviembre se vivió un violento ataque con cuchillos en un tren que viajaba hacia Londres. El episodio dejó al menos diez heridos —dos de ellos en estado crítico— y mantiene en vilo al Reino Unido . La policía británica confirmó este domingo que hay dos hombres detenidos, ambos británicos, y que no hay indicios de que se trate de un acto terrorista.

A través de los primeros datos que se conocieron sobre el conmocionante hecho, el tren cubría el trayecto entre Doncaster, en el norte de Inglaterra, y la estación de King’s Cross, en la capital, cuando el servicio se detuvo de urgencia en Huntingdon, tras múltiples llamados de pasajeros que denunciaban un apuñalamiento múltiple.

Agentes de la Policía de Transportes irrumpieron en los vagones y detuvieron a dos sospechosos, de 32 y 35 años, quienes permanecen bajo interrogatorio por separado. “Ambos son nacidos en el Reino Unido”, aclaró el superintendente John Loveless en una conferencia de prensa desde la estación, que continúa cerrada. Con esta aclaración, el jefe policial buscó desactivar las especulaciones de grupos antiinmigrantes, que suelen aprovechar este tipo de hechos para difundir discursos xenófobos.

Fuentes locales confirmaron que los dos detenidos permanecen bajo custodia y "nacieron en el Reino Unido". Se trata de un hombre británico negro de 32 años y otro hombre de 35 años de ascendencia caribeña.

Aseguran que no fue un ataque terrorista

Aunque el motivo del ataque no fue revelado aún, el secretario de Defensa, John Healey, dijo a Sky News que "la evaluación inicial es que este fue un incidente aislado".

Inicialmente, la fuerza policial había activado el protocolo "Plato", la palabra clave utilizada por los servicios de emergencia británicos cuando responden a lo que podría ser un "ataque terrorista en marcha". Sin embargo, esa declaración fue posteriormente retirada.

ataque Londres - tren

Los pasajeros y testigos describieron escenas de pánico. Olly Foster relató a la BBC que escuchó a la gente gritar: "Corred, corred, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo". Al principio pensó que se trataba de una broma de Halloween, hasta que vio sangre en su mano tras apoyarse en una silla.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó que sus "pensamientos están con todos los afectados" tras el "horrible incidente". La operadora LNER advirtió que habrá una "gran interrupción" en la ruta hasta el lunes.