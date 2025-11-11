Se descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: hay 19 heridos

Una formación del Tren Sarmiento sufrió un descarrilamiento alrededor de las 15:50 h del martes en el barrio de Liniers, próximo al paso a nivel de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. El descalce provocó la evacuación de pasajeros y un amplio despliegue de emergencia.

La formación no volcó pero quedó fuera de vía. En total, 19 personas fueron atendidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME); de ellas, nueve fueron trasladadas a hospitales como el Santojanni, Vélez Sársfield, Álvarez y Grierson. Las otras diez recibieron asistencia en el lugar. Ninguna de las lesiones fue considerada de gravedad.

Por precaución, la operadora del servicio ferroviario suspendió el tramo afectado. Hacia las 18 h la circulación se normalizó parcialmente, desde la estación Once hacia Moreno y Castelar, aunque no se detiene en Liniers por el momento.

Testigos relataron que vieron humo salir del tren y escucharon un fuerte estruendo. “Escuché la barrera y pensé que era un camión; luego vi que de la formación salía como humo”, manifestó uno de los vecinos. Otro joven de 13 años que viajaba en el convoy afirmó: “Estaba con un amigo, nos subimos y de pronto todo cambió”.

Hasta el momento no se confirmó la causa del accidente. Las primeras hipótesis apuntan a un posible problema en el cambio de vías o falla mecánica. Los bomberos informaron que intervinieron cuatro dotaciones junto al SAME para asegurar la zona y asistir a los pasajeros.

La falla provocó también incidentes en la estación Once por la interrupción del servicio: algunos pasajeros arrojaron objetos por la frustración ante la demora.

La operadora ferroviaria ya inició una investigación policial y técnica para determinar responsabilidades y garantizar la seguridad del servicio. Mientras tanto, se recomendó a los usuarios evitar la zona y utilizar medios de transporte alternativos.