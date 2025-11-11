martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 19:12
Bs.As.

Se descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: hay 19 heridos

El incidente dejó al menos 19 personas heridas, ninguna de gravedad, y el servicio ferroviario fue interrumpido temporalmente.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers

Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers

image
La formación no volcó pero quedó fuera de vía. En total, 19 personas fueron atendidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME); de ellas, nueve fueron trasladadas a hospitales como el Santojanni, Vélez Sársfield, Álvarez y Grierson. Las otras diez recibieron asistencia en el lugar. Ninguna de las lesiones fue considerada de gravedad.

Por precaución, la operadora del servicio ferroviario suspendió el tramo afectado. Hacia las 18 h la circulación se normalizó parcialmente, desde la estación Once hacia Moreno y Castelar, aunque no se detiene en Liniers por el momento.

image

Testigos relataron que vieron humo salir del tren y escucharon un fuerte estruendo. “Escuché la barrera y pensé que era un camión; luego vi que de la formación salía como humo”, manifestó uno de los vecinos. Otro joven de 13 años que viajaba en el convoy afirmó: “Estaba con un amigo, nos subimos y de pronto todo cambió”.

Hasta el momento no se confirmó la causa del accidente. Las primeras hipótesis apuntan a un posible problema en el cambio de vías o falla mecánica. Los bomberos informaron que intervinieron cuatro dotaciones junto al SAME para asegurar la zona y asistir a los pasajeros.

La falla provocó también incidentes en la estación Once por la interrupción del servicio: algunos pasajeros arrojaron objetos por la frustración ante la demora.

La operadora ferroviaria ya inició una investigación policial y técnica para determinar responsabilidades y garantizar la seguridad del servicio. Mientras tanto, se recomendó a los usuarios evitar la zona y utilizar medios de transporte alternativos.

