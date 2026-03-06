Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia

La actividad del fin de semana en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 comenzó con dificultades para Alpine F1 Team , que no logró acercarse a los puestos competitivos en las primeras prácticas libres disputadas en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne.

En ese contexto, el argentino Franco Colapinto terminó 18° en la segunda sesión de entrenamientos (FP2), mientras que su compañero Pierre Gasly se ubicó 16°.

En la primera práctica del día, el piloto nacido en Pilar había logrado una mejor posición al finalizar 16°, incluso por delante del francés, que terminó 18°. Sin embargo, en la FP2 los roles se invirtieron y Gasly quedó mejor posicionado dentro del equipo.

Durante los primeros minutos de la sesión, Colapinto protagonizó un momento tenso en pista con Lewis Hamilton. La dirección de carrera inició una investigación por “conducción innecesariamente lenta”, luego de que el argentino redujera la velocidad por un inconveniente mecánico en su monoplaza cuando el piloto británico se aproximaba por la recta principal. Finalmente, la situación no pasó a mayores, aunque el incidente generó preocupación por el riesgo de un choque.

A lo largo del entrenamiento, el piloto argentino también sufrió un bloqueo que casi termina en despiste, aunque logró controlar el auto y continuar en pista sin consecuencias. En los minutos finales, los dos autos de Alpine quedaron relegados a más de dos segundos del mejor tiempo de la sesión.

La FP2 fue dominada por el australiano Oscar Piastri, quien marcó el mejor registro con un tiempo de 1:19.729. Detrás se ubicaron pilotos de escuderías como Ferrari y Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, reflejando la fuerte competencia en el inicio de la temporada.

GP de Australia: qué dijo Franco Colapinto después de la práctica

image Franco Colapinto terminó 18° en la segunda sesión de entrenamientos

Tras la práctica, Colapinto analizó el rendimiento del equipo y reconoció las dificultades que atravesaron durante la jornada. “Es un poco entender por qué estamos tan mal comparado con Baréin. Es una pregunta que por ahora no tiene respuestas. Habíamos visto un par de cosas claras que teníamos en el auto para trabajar que no estaban funcionando como deberían”, explicó.

El piloto también remarcó que el equipo deberá trabajar intensamente para mejorar el rendimiento del auto. “Hoy fue un día complicado, largo. Estuvimos buscando respuestas y mejoras que no encontramos. Hay que seguir trabajando y tratar de tener la mejor performance posible”, sostuvo.

Además, reveló que sobre el final de la sesión sufrió una molestia en uno de sus ojos. “Tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final. Afortunadamente no fue grave ni motivo de preocupación”, aclaró.

Con este panorama, el equipo Alpine buscará mejorar su rendimiento en las próximas sesiones del Gran Premio de Australia, en un inicio de campeonato que se presenta exigente para la escudería.