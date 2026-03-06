viernes 06 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de marzo de 2026 - 09:42
Fórmula1.

Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia

El argentino Franco Colapinto finalizó 18° en la FP2 del Gran Premio de Australia y quedó por detrás de su compañero de Alpine F1 Team, Pierre Gasly.

Por  Judith Girón
Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia

Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia

Lee además
A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1. 
Los detalles

A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1
Cambios en el Gabinete nacional: Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro
Política.

Cambios en el Gabinete nacional: Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro

En ese contexto, el argentino Franco Colapinto terminó 18° en la segunda sesión de entrenamientos (FP2), mientras que su compañero Pierre Gasly se ubicó 16°.

En la primera práctica del día, el piloto nacido en Pilar había logrado una mejor posición al finalizar 16°, incluso por delante del francés, que terminó 18°. Sin embargo, en la FP2 los roles se invirtieron y Gasly quedó mejor posicionado dentro del equipo.

image
Colapinto qued&oacute; 18&deg; en la segunda pr&aacute;ctica del GP de Australia

Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia

Durante los primeros minutos de la sesión, Colapinto protagonizó un momento tenso en pista con Lewis Hamilton. La dirección de carrera inició una investigación por “conducción innecesariamente lenta”, luego de que el argentino redujera la velocidad por un inconveniente mecánico en su monoplaza cuando el piloto británico se aproximaba por la recta principal. Finalmente, la situación no pasó a mayores, aunque el incidente generó preocupación por el riesgo de un choque.

A lo largo del entrenamiento, el piloto argentino también sufrió un bloqueo que casi termina en despiste, aunque logró controlar el auto y continuar en pista sin consecuencias. En los minutos finales, los dos autos de Alpine quedaron relegados a más de dos segundos del mejor tiempo de la sesión.

La FP2 fue dominada por el australiano Oscar Piastri, quien marcó el mejor registro con un tiempo de 1:19.729. Detrás se ubicaron pilotos de escuderías como Ferrari y Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, reflejando la fuerte competencia en el inicio de la temporada.

GP de Australia: qué dijo Franco Colapinto después de la práctica

image
Franco Colapinto termin&oacute; 18&deg; en la segunda sesi&oacute;n de entrenamientos

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda sesión de entrenamientos

Tras la práctica, Colapinto analizó el rendimiento del equipo y reconoció las dificultades que atravesaron durante la jornada. “Es un poco entender por qué estamos tan mal comparado con Baréin. Es una pregunta que por ahora no tiene respuestas. Habíamos visto un par de cosas claras que teníamos en el auto para trabajar que no estaban funcionando como deberían”, explicó.

El piloto también remarcó que el equipo deberá trabajar intensamente para mejorar el rendimiento del auto. “Hoy fue un día complicado, largo. Estuvimos buscando respuestas y mejoras que no encontramos. Hay que seguir trabajando y tratar de tener la mejor performance posible”, sostuvo.

Además, reveló que sobre el final de la sesión sufrió una molestia en uno de sus ojos. “Tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final. Afortunadamente no fue grave ni motivo de preocupación”, aclaró.

Con este panorama, el equipo Alpine buscará mejorar su rendimiento en las próximas sesiones del Gran Premio de Australia, en un inicio de campeonato que se presenta exigente para la escudería.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Cambios en el Gabinete nacional: Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro

El Gobierno promulgó la Reforma Laboral y comienza a regir desde este viernes

FMI advierte que la guerra en Medio Oriente dañará la economía global

Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

Lo que se lee ahora
Javier Milei video
Política.

El Gobierno promulgó la Reforma Laboral y comienza a regir desde este viernes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado
Seguridad.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado

Javier Milei video
Política.

El Gobierno promulgó la Reforma Laboral y comienza a regir desde este viernes

Accidente en Ruta 9. video
Accidente.

Precaución: choque y vuelco en Ruta 9 antes de la entrada a Ciudad Cultural

Tucumán ampliará la jornada escolar en todas las escuelas y sumará más horas de clases
Educación.

Tucumán ampliará la jornada escolar en todas las escuelas y sumará más horas de clases

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel