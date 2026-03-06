sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 12:34
País.

Una provincia del norte está entre las tres jurisdicciones con alcoholemias más altas del país

En el ranking de los registros de alcoholemia positiva más altos en el país, hay una jurisdicción del norte que se encuentra en el top 5.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
alcoholemia
Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.

En total se labraron 23.527 infracciones. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva, conductores que fueron retirados de circulación y que representaban un riesgo concreto en la vía pública.

alcoholemias positivas

Los registros de alcoholemia positiva más altos en el país: provincia por provincia

  1. Corrientes: 3,05 gl/l
  2. Salta: 3,03 gl/l
  3. Entre Ríos: 2,84 gl/l
  4. Misiones: 2,71 gl/l
  5. Entre Ríos: 2,56 gl/l

Otras infracciones que se realizaron

  • 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
  • 2.668 conductores sin cinturón de seguridad
  • 2.662 casos de falta de documentación
  • 1.034 vehículos sin seguro obligatorio
  • 1.075 patentes ausentes o adulteradas

Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.

Los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito. Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional.

