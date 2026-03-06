Cambios en el Gabinete nacional: Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro

En el marco de la reorganización del Gabinete nacional, el presidente Javier Milei decidió nombrar a Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo y defender los intereses del Estado en los tribunales.

La designación se da tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Según trascendió, la decisión fue tomada por el mandatario luego de una reunión en la Quinta de Olivos con su asesor político Santiago Caputo.

Amerio, que hasta ahora se desempeñaba como secretario de Justicia, reemplazará a Santiago Castro Videla y tendrá entre sus principales tareas la estrategia legal del Estado en la causa internacional por la expropiación de YPF, uno de los litigios más sensibles para el Gobierno.

Con su salida de la Secretaría de Justicia, ese cargo pasará a ser ocupado por el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y dirigente cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La Procuración del Tesoro es considerada un puesto clave dentro del Gobierno nacional, ya que el organismo tiene la responsabilidad de coordinar la defensa jurídica del Estado argentino en litigios de alto impacto económico y político, tanto en el país como en tribunales internacionales. Además, asesora directamente al presidente en cuestiones legales estratégicas que pueden influir en decisiones de gobierno y en la administración de recursos públicos. Los cambios forman parte de una reestructuración más amplia dentro del Ministerio de Justicia, donde también se solicitaron renuncias en distintos organismos vinculados al área, en busca de redefinir la conducción y el funcionamiento de dependencias clave del Estado.

