jueves 04 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2025 - 11:18
Tragedia.

Lisboa: 17 muertos tras descarrilar un tren

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer los nombres de las personas fallecidas, aunque se indicó que algunos de los muertos podrían ser extranjeros.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tragedia en Portugal: accidente en el funicular de Lisboa dejó 17 muertos y 18 heridos.

Tragedia en Portugal: accidente en el funicular de Lisboa dejó 17 muertos y 18 heridos.

El accidente del funicular de la Gloria, uno de los medios de transporte público más representativos de Lisboa, dejó un saldo de 17 personas fallecidas y 18 heridas, cinco de ellas en estado crítico, según informó la Policía de Seguridad Pública. Este funicular es considerado uno de los símbolos más reconocibles de la capital portuguesa.

Lee además
Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera
una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9
Siniestro vial.

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9

El siniestro se produjo a las 18:05 (hora local) en la concurrida plaza de los Restauradores, un área muy frecuentada por turistas. Las imágenes difundidas mostraron el vehículo completamente destrozado tras chocar contra un edificio ubicado en la calzada.

15 muertos y 18 heridos por el accidente del funicular en Lisboa.

Una persona que presenció el hecho contó a la cadena SIC que el funicular bajaba “desenfrenado” por la pendiente, chocó contra un edificio y “se deshizo como una caja de cartón, no tenía ningún tipo de freno”.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa manifestó su “profunda tristeza” por el accidente, mientras que el primer ministro Luís Montenegro expresó su solidaridad con las víctimas y anunció que se iniciará una investigación para determinar las causas.

Por otro lado, la Policía Judicial desplegó un equipo en el lugar, y el alcalde Carlos Moedas, quien llegó a la zona pocas horas después, declaró: “Lisboa está de luto”. Los responsables no facilitaron los nombres ni la procedencia de las víctimas, aunque indicaron que entre los fallecidos se encontraban algunos ciudadanos extranjeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/vsanchezbanos/status/1963337762850947237&partner=&hide_thread=false

En internet comenzaron a difundirse fotografías y videos que muestran al funicular completamente destrozado, rodeado de humo, mientras transeúntes y rescatistas intentaban socorrer a los pasajeros atrapados.

Mas Imágenes del trágico accidente.

Qué es el funicular de la Gloria de Lisboa

El funicular de la Gloria, reconocido como monumento nacional desde 2002, es un transporte histórico que une la plaza de los Restauradores con el emblemático Barrio Alto de Lisboa. Este elevador no estaba exento de incidentes: en 2018 sufrió un fallo de mantenimiento que lo dejó fuera de funcionamiento, aunque sin registrar víctimas.

El incidente ha dejado a al menos 17 fallecidos.

En 2022, la compañía pública Carris decidió externalizar el mantenimiento de sus elevadores a la empresa MAIN, una medida que fue criticada por los trabajadores por considerarla un ejemplo de “mantenimiento deficiente”, según reportó el medio Público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/el_pais/status/1963479831007346699&partner=&hide_thread=false

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9

Esquina crítica, donde los accidentes se multiplican

Un bombardeo israelí contra el hospital en Gaza dejó 19 muertos, incluidos cuatro periodistas

¿Baño sin inodoro? El curioso caso en París que se hizo viral

Lo que se lee ahora
Turistas argentinas se viralizaron al mostrar el insólito baño que les tocó en París.
Redes sociales.

¿Baño sin inodoro? El curioso caso en París que se hizo viral

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Casa de Matías Jurado. video
Jujuy.

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Transporte.

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy

Inspectores de tránsito dejarán de controlar el estacionamiento en San Salvador de Jujuy
Atención.

Inspectores de tránsito dejarán de controlar el estacionamiento en San Salvador de Jujuy

Las dos nuevas víctimas. video
Jujuy.

Caso Matías Jurado: quiénes son las dos nuevas víctimas confirmadas del presunto asesino serial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel