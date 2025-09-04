Lisboa: 17 muertos tras descarrilar un tren

El accidente del funicular de la Gloria , uno de los medios de transporte público más representativos de Lisboa , dejó un saldo de 17 personas fallecidas y 18 heridas , cinco de ellas en estado crítico , según informó la Policía de Seguridad Pública . Este funicular es considerado uno de los símbolos más reconocibles de la capital portuguesa .

El siniestro se produjo a las 18:05 (hora local) en la concurrida plaza de los Restauradores , un área muy frecuentada por turistas . Las imágenes difundidas mostraron el vehículo completamente destrozado tras chocar contra un edificio ubicado en la calzada .

Una persona que presenció el hecho contó a la cadena SIC que el funicular bajaba “ desenfrenado ” por la pendiente, chocó contra un edificio y “ se deshizo como una caja de cartón, no tenía ningún tipo de freno ”.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa manifestó su “ profunda tristeza ” por el accidente, mientras que el primer ministro Luís Montenegro expresó su solidaridad con las víctimas y anunció que se iniciará una investigación para determinar las causas .

Por otro lado, la Policía Judicial desplegó un equipo en el lugar, y el alcalde Carlos Moedas, quien llegó a la zona pocas horas después, declaró: “Lisboa está de luto”. Los responsables no facilitaron los nombres ni la procedencia de las víctimas, aunque indicaron que entre los fallecidos se encontraban algunos ciudadanos extranjeros.

#ALERTA Se descarriló el Funicular de Lisboa, el Elevador da Glória, que realiza un recorrido por la zona vieja; obligado al viajar a Portugal. Al menos 15 muertos y 18 heridos. Con mas de 100 años de historia, no le daba mantenimiento el municipio. Turistas, muchas víctimas pic.twitter.com/7ou9NYCppb — Víctor Sánchez Baños (@vsanchezbanos) September 3, 2025

En internet comenzaron a difundirse fotografías y videos que muestran al funicular completamente destrozado, rodeado de humo, mientras transeúntes y rescatistas intentaban socorrer a los pasajeros atrapados.

Mas Imágenes del trágico accidente.

Qué es el funicular de la Gloria de Lisboa

El funicular de la Gloria, reconocido como monumento nacional desde 2002, es un transporte histórico que une la plaza de los Restauradores con el emblemático Barrio Alto de Lisboa. Este elevador no estaba exento de incidentes: en 2018 sufrió un fallo de mantenimiento que lo dejó fuera de funcionamiento, aunque sin registrar víctimas.

El incidente ha dejado a al menos 17 fallecidos.

En 2022, la compañía pública Carris decidió externalizar el mantenimiento de sus elevadores a la empresa MAIN, una medida que fue criticada por los trabajadores por considerarla un ejemplo de “mantenimiento deficiente”, según reportó el medio Público.